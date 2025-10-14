De cara a octubre, Formosa insta a participar de los comicios nacionales: “Dos modelos de país”

En el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre, los candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria (FdV) participaron este lunes 13 de un encuentro con vecinos en el barrio San Miguel de la ciudad de Formosa. La actividad fue organizada por la agrupación “Por Siempre Compañero” y tuvo como objetivo brindar una capacitación sobre el uso de la Boleta Única Papel (BUP), sistema que se implementará por primera vez en los próximos comicios, además de compartir propuestas y escuchar inquietudes de la comunidad.

En diálogo con Agenfor, el candidato a diputado nacional Fabián Cáceres destacó la importancia de estos espacios de cercanía con los vecinos y explicó que la militancia del Frente de la Victoria “recorre casa por casa capacitando sobre la nueva modalidad de votación y aclarando dudas que surgen ante el cambio del sistema”. “Muchas personas tienen incertidumbre frente a lo nuevo, por eso es fundamental el trabajo de los compañeros y compañeras que se encargan de informar y acompañar”, señaló.

Cáceres subrayó que las elecciones del 26 de octubre serán decisivas porque, según dijo, “se eligen dos modelos de país”. “Hoy la Patria está en peligro con un Gobierno nacional que avasalla derechos, endeuda al país y genera una recesión terrible. Nosotros representamos el modelo que defiende la educación y la salud pública gratuita, el trabajo y las obras que fueron suspendidas”, afirmó.

El candidato también remarcó la necesidad de defender el modelo formoseño impulsado por el gobernador Gildo Insfrán, al que definió como “un modelo inclusivo, solidario y basado en la justicia social”. “Es un modelo que pone al hombre y la mujer de carne y hueso como destinatarios de toda política pública, y queremos replicarlo en otras provincias y en todo el país”, expresó.

Por último, Cáceres cuestionó duramente al Gobierno nacional y a sus candidatos, a quienes acusó de “haber engañado al pueblo con un discurso anticorrupción que terminó siendo una farsa”. “Hoy se les cae la careta: manejan fondos del narcotráfico y perjudican a jubilados y personas con discapacidad. Es hora de que los argentinos conozcamos la verdad y apostemos por un futuro con justicia y dignidad”, concluyó.

Formosa avanza en la capacitación de la BUP

En el marco del proceso electoral que culminará con las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el Gobierno de Formosa lleva adelante una serie de capacitaciones en diversos puntos de la provincia para informar a la ciudadanía sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). A través de encuentros con referentes locales y equipos técnicos, se brindaron herramientas para comprender el nuevo sistema de votación, conocer los derechos de los electores y seguir correctamente los pasos para emitir el sufragio.

Desde el mes de agosto, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, encabezó una serie de capacitaciones sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en distintas localidades de la provincia. Entre ellas se destacan Clorinda, Lote 47 y Ayo La Bomba (comunidades originarias de Las Lomitas), Ingeniero Juárez, Laguna Yema y, recientemente, Misión Laishí, ubicada a 70 km al sur de la ciudad de Formosa, sobre la Ruta Provincial N° 1.

Estos espacios de capacitación son parte de una estrategia del Gobierno provincial para garantizar que todos los formoseños estén informados y preparados para utilizar la Boleta Única de Papel en las próximas elecciones. En los encuentros, se desarrollan distintas actividades orientadas a brindar información clara y accesible sobre la nueva modalidad.

Durante las capacitaciones, se abordan aspectos clave del proceso electoral, se explican los derechos de los votantes y se detalla el paso a paso para emitir el sufragio de manera correcta. Además, se promueve el diálogo con la comunidad para despejar dudas y garantizar una participación informada en las próximas elecciones.