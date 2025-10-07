"La mejor campaña política": desde Formosa destacaron la gestión de Gildo Insfrán de cara a las elecciones de octubre

De cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, el diputado formoseño justicialista Rodrigo Vera afirmó que “la mejor campaña política es seguir dando respuesta a la comunidad formoseña en todos los ámbitos de la vida”, y destacó que esa es la línea que viene manteniendo la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), advirtió que hoy “la institucionalidad de la República Argentina es muy frágil, con la situación económica cada vez más difícil y un Gobierno nacional que se ha dedicado a castigar a los trabajadores, a los jubilados y a las familias en general y ha perdido completamente el rumbo”.

No obstante, en ese escenario, “la provincia de Formosa sigue manteniendo su camino de manera ordenada, con una conducción política muy firme del gobernador Insfrán, lo que permite seguir desarrollando políticas públicas y obras en toda la provincia con fondos provinciales”.

Por último, y con miras a los venideros comicios, el legislador enfatizó que “la mejor campaña política es seguir dando respuesta a la comunidad formoseña en todos los ámbitos de la vida”, subrayando que “eso se va a ver reflejado en las elecciones del 26 de octubre”.

Formosa avanza en la capacitación de la BUP

En el marco del proceso electoral que culminará con las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el Gobierno de Formosa lleva adelante una serie de capacitaciones en diversos puntos de la provincia para informar a la ciudadanía sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). A través de encuentros con referentes locales y equipos técnicos, se brindaron herramientas para comprender el nuevo sistema de votación, conocer los derechos de los electores y seguir correctamente los pasos para emitir el sufragio.

Desde el mes de agosto, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, encabezó una serie de capacitaciones sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en distintas localidades de la provincia. Entre ellas se destacan Clorinda, Lote 47 y Ayo La Bomba (comunidades originarias de Las Lomitas), Ingeniero Juárez, Laguna Yema y, recientemente, Misión Laishí, ubicada a 70 km al sur de la ciudad de Formosa, sobre la Ruta Provincial N° 1.

Estos espacios de capacitación son parte de una estrategia del Gobierno provincial para garantizar que todos los formoseños estén informados y preparados para utilizar la Boleta Única de Papel en las próximas elecciones. En los encuentros, se desarrollan distintas actividades orientadas a brindar información clara y accesible sobre la nueva modalidad.

Durante las capacitaciones, se abordan aspectos clave del proceso electoral, se explican los derechos de los votantes y se detalla el paso a paso para emitir el sufragio de manera correcta. Además, se promueve el diálogo con la comunidad para despejar dudas y garantizar una participación informada en las próximas elecciones.