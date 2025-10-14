OpenAI reconoció que no pondrá plata y la inversión en Argentina será de Sur Energy

La empresa desarrolladora de ChatGPT, OpenAI, aclaró este martes en un comunicado el anuncio que había hecho el viernes pasado su CEO, Sam Altman: ellos no pondrán ni un dólar y la inversión en Argentina será de la empresa local Sur Energy. Además, informó que está discutiendo con el gobierno de Javier Milei la posibilidad de sumarse a la iniciativa de la compañía OpenAI for Countries (OpenAI para Países), un modelo para capacitar y entrenar a la administración pública, al menos en un principio, en el uso de herramientas de inteligencia artificial.

"El proyecto está liderado por Sur Energy, como parte de una construcción tras las productivas discusiones de la semana pasada en Buenos Aires entre el presidente Milei, miembros de su gabinete y una delegación de OpenAI encabezada por el jefe de la Oficina de Asuntos Globales, Chris Lehane. OpenAI y Sur Energy firmaron una carta de intención para explorar un proyecto de un centro de datos a gran escala en Argentina. Sur Energy sería el desarrollador de la energía y la infraestructura y encabezará la formación de un consorcio, que incluye la asociación con un desarrollador de la infraestructura de una nube. Sur Energy planea asegurar que el ecosistema del centro de datos será alimentado por fuentes seguras, eficientes y sustentables. OpenAI da la bienvenida a la posibilidad de convertirse en un comprador", que adquirirá procesamiento cuando esté operativo, explicó la empresa estadounidense en su comunicado.

Asimismo, la compañía estadounidense expresó: "Argentina está entrando en la era de la IA con un gran impulso. Millones de argentinos utilizan ChatGPT cada semana, y su adopción se ha triplicado con creces en el último año ⁠(se abre en una nueva ventana) y es mayor entre los adultos jóvenes (18-34 años). Argentina también se encuentra entre los principales países latinoamericanos en cuanto a desarrolladores que utilizan las herramientas de OpenAI, lo que demuestra que no solo utiliza la IA, sino que también la moldea. Este impulso, junto con un ecosistema de desarrolladores en crecimiento, convierte a Argentina en un lugar ideal para construir la infraestructura que le permita desarrollar todo su potencial en materia de IA".

OpenAI explicó que, además de "desarrollar la infraestructura necesaria para impulsar la IA", están " discutiendo con el Gobierno argentino oportunidades para impulsar la adopción de la IA en todo el país, como parte de nuestra iniciativa OpenAI for Countries, comenzando por el propio Gobierno". "Como hemos visto en colaboraciones similares en todo el mundo, ChatGPT tiene el potencial de ayudar a los empleados del Gobierno argentino, así como a las instituciones administrativas y de investigación, a acelerar su trabajo diario, lo que en última instancia supondrá un ahorro de costes y la prestación de mejores servicios a los ciudadanos argentinos", añadió.

El Gobierno festejó por anticipado

Sobre el fin de la semana pasada, importantes funcionarios del Gobierno nacional, empezando por el Presidente, habían festejado la supuesta inversión de OpenAI. "El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada, junto a Demian Reidel, a representantes de OpenAI, quienes le anunciaron el lanzamiento de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de Inteligencia Artificial que situará a la Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial", indicó la Oficina del Presidente, que en un posteo de X agregó: "Estructurado en el marco de RIGI, el proyecto supondrá una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a gran escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina".

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo: "El presidente Javier Milei es un polo de atracción de nuevas inversiones. Inversión es lo que necesita nuestro país, para generar crecimiento sostenido, mayor nivel de empleo y mejores salarios".