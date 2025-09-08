Milei reúne al gabinete y sigue con preocupación con la reacción de los mercados

La economista Marina Dal Poggetto lanzó una serie de advertencias sobre el escenario financiero que enfrenta el Gobierno de Javier Milei luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Según sus declaraciones, la pérdida acelerada de reservas internacionales genera una creciente inquietud en los mercados, especialmente en un contexto donde el tipo de cambio se encuentra cerca del techo de la banda establecida. Para Dal Poggetto, esta estrategia resulta “muy costosa” si no se logra contener la demanda de dólares, y refleja una dinámica financiera “perversa”, en la que el Ejecutivo priorizó la contención de la inflación por sobre la recuperación de la actividad económica.

Además, la especialista señaló que el resultado electoral fue peor de lo que anticipaba el mercado, calificando la diferencia de 13 puntos como “un triste batacazo” que podría acelerar la presión sobre el programa económico vigente. En ese marco, planteó una pregunta clave: qué tipo de cambios políticos y económicos pueden implementarse en los 34 días hábiles que restan antes de la próxima instancia electoral. Su análisis sugiere que, más allá del desempeño en las urnas, el Gobierno deberá recalibrar su estrategia para evitar una mayor fuga de capitales y sostener la estabilidad cambiaria en un entorno de alta volatilidad.