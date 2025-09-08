El gobierno de Javier Milei inicia una semana marcada por la tensión política y económica, tras el contundente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Con más del 85% de los votos escrutados, Fuerza Patria obtuvo cerca del 47% frente al 34% de La Libertad Avanza. La derrota, reconocida por el propio presidente como “clara” y “política”. En este contexto, el gobernador Axel Kicillof exigió públicamente a Milei que lo convoque a una reunión institucional. Mientras tanto, la incertidumbre económica se intensifica. El dólar se mantiene cerca del techo de la banda cambiaria, a pesar de las intervenciones del Gobierno, y el riesgo país supera los 900 puntos. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei reúne al gabinete y sigue con preocupación con la reacción de los mercados
Hace 22 minutos
Francos criticó decisiones económicas del Gobierno y reconoció "soberbia"
El jefe de Gabinete sostuvo que deberán volcar a la microeconomía los supuestos beneficios logrados con el superavit fiscal. Las críticas internas y la reunión con Milei en la Casa Rosada.
Hace 1 hora
Caputo salió a calmar a los mercados tras la paliza: “Nada va a cambiar”
El ministro de Economía publicó un mensaje en sus redes sociales luego de confirmarse el resultado de las elecciones bonaerenses.
Hace 1 hora
"Si el Gobierno sigue perdiendo dólares, el mercado se va a poner nervioso": la advertencia de Marina Dal Poggetto tras el resultado electoral
La economista Marina Dal Poggetto lanzó una serie de advertencias sobre el escenario financiero que enfrenta el Gobierno de Javier Milei luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Según sus declaraciones, la pérdida acelerada de reservas internacionales genera una creciente inquietud en los mercados, especialmente en un contexto donde el tipo de cambio se encuentra cerca del techo de la banda establecida. Para Dal Poggetto, esta estrategia resulta “muy costosa” si no se logra contener la demanda de dólares, y refleja una dinámica financiera “perversa”, en la que el Ejecutivo priorizó la contención de la inflación por sobre la recuperación de la actividad económica.
Además, la especialista señaló que el resultado electoral fue peor de lo que anticipaba el mercado, calificando la diferencia de 13 puntos como “un triste batacazo” que podría acelerar la presión sobre el programa económico vigente. En ese marco, planteó una pregunta clave: qué tipo de cambios políticos y económicos pueden implementarse en los 34 días hábiles que restan antes de la próxima instancia electoral. Su análisis sugiere que, más allá del desempeño en las urnas, el Gobierno deberá recalibrar su estrategia para evitar una mayor fuga de capitales y sostener la estabilidad cambiaria en un entorno de alta volatilidad.
Hace 2 horas
Milei y Caputo tratan de llevar tranquilidad a los mercados después del batacazo en PBA
Desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata, el presidente Javier Milei admitió la “clara derrota” en territorio bonaerense, y atribuyó el resultado al “aparato peronista de 40 años” y aseguró que, aunque el oficialismo hizo su mejor elección, para LLA este resultado representa “el piso desde el cual empezaremos a trabajar”. Pero lejos de mostrar señales de cambio en su gestión, el mandatario fue contundente: “No retrocederemos ni un milímetro. El rumbo lo vamos a acelerar y profundizar”.
En esta sintonía, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se expresó tras los comicios, aunque lo hizo a través de sus redes sociales. En su mensaje, afirmó: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”. Su declaración buscó enviar tranquilidad a los mercados en medio de la incertidumbre política, alineándose con la postura de Milei de sostener el modelo económico vigente pese al revés electoral.
Hace 2 horas
Milei no la ve: acelera el ajuste y busca culpables de la paliza
En bunker sin militancia y con pocas respuestas a la derrota, el Presidente responsabilizó a la política de la caída y sostiene la motosierra.
Hace 2 horas
El triunfo de Axel y la derrota de Milei reordenan la política con la economía en crisis
El gobernador de la provincia de Buenos Aires fue el gran ganador de las elecciones bonaerenses. Fuerza Patria ganó 6 de 8 secciones, casi un centenar de municipios y 13% de ventaja. El resultado le da aire en la legislatura y lo posiciona como referente opositor frente a un Ejecutivo nacional debilitado por la derrota en el distrito clave del país. El resultado disparó el dólar crypto y le mete presión a los precios de cara a las elecciones de octubre. El menú de gobernadores y empresarios aliados para balizar y estirar el Experimento Milei.
La paliza que Axel Kicillof le propinó a Javier Milei en Provincia de Buenos Aires no fue solo un revés para La Libertad Avanza: fue la confirmación de que el experimento libertario ha llegado a una encrucijada definitoria. Con una diferencia de 13 puntos —47% contra 34%— el peronismo recuperó el aliento e instaló una nueva correlación de fuerzas que debería obligar al presidente a repensar su estrategia política y económica. No está claro que vaya a pasar: en su breve discurso de la derrota, el presidente mencionó la palabra “autocrítica”, pero luego recitó un mensaje escrito en el que ratificaba el rumbo que los bonaerenses rechazaron en las urnas.
Hace 3 horas
Kicillof celebró su triunfo con un mensaje a Milei: "Goberná para el pueblo"
El gobernador bonaerense expresó que las urnas "le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública", que "no se les puede pegar a los jubilados" y que "no se puede abandonar a las personas con discapacidad".
Después del contundente triunfo de Fuerza Patria ante La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el presidente Javier Milei va a "tener que rectificar el rumbo". Desde La Plata, capital de la Provincia, Kicillof le dedicó un mensaje especial al presidente: "Milei te dieron una orden: goberná para el pueblo". En el escenario hubo representantes de todos los sectores del peronismo: entre otros dirigentes, estuvieron Sergio Massa, Mayra Mendoza, Eduardo "Wado" de Pedro; además, se pasó un mensaje grabado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Hace 4 horas
Milei aseguró que mantendrá el esquema cambiario tras la paliza electoral
"No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno, no solo se ratifica el rumbo, sino que se profundiza y se acelera un poco más",prometió Milei, pese a los duros números de las urnas.
El presidente Javier Milei reconoció este domingo la paliza que recibió La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y aseguró que el esquema cambiario no será modificado a partir del resultado. Además, sostuvo que el Gobierno profundizará el modelo económico basado en el ajuste.