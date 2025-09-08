Tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, el presidente, Javier Milei, compartió una polémica publicación en la que se mostró con una cruz roja de San Jorge, emblema de las banderas inglesa y británica, en una especie de cruzada medieval contra enemigos con banderas de Argentina. El posteo del mandatario provocó fuerte repudio y afirmaron que responde "a la derrota en las urnas atacando a la Patria”.

La imagen, en plano contrapicado, muestra al mandatario de espaldas, con armadura dorada y espada en mano. El texto que acompaña la publicación dice: “Acá no se rinde nadie. La batalla recién empieza. VLLC”, en referencia a su lema “¡Viva la libertad, carajo!”. Se trata de un meme generado por inteligencia artificial en el que se lo representa como un cruzado medieval, con capa blanca y una cruz roja de San Jorge, emblema de las banderas inglesa y británica.

El detalle de la cruz inglesa no pasó desapercibido en redes, donde fue interpretado como una provocación, especialmente por el vínculo histórico con el conflicto de Malvinas. Milei supo manifestar su admiración por Margaret Thatcher, ex primera ministra británica que ordenó el hundimiento del crucero General Belgrano en 1982, fuera de la zona de guerra. Aunque no está claro si el uso del símbolo fue intencional, el gesto reavivó tensiones en torno a la causa Malvinas.

Repercusiones de la publicación de Milei

En este marco, la senadora por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Cristina López (Fuerza Patria) afirmó que “no puedo dejar pasar semejante falta de respeto” y apuntó que “no es solo una imagen: es un mensaje cargado de odio, un ataque directo a nuestra identidad nacional y a nuestra historia”.

“Mientras el pueblo le pone un límite en las urnas, Milei responde atacando a la Patria que debe defender. Admirador de Margaret Thatcher, responsable de la muerte de nuestros héroes en Malvinas, Milei ahora se presenta como un enemigo de su propio pueblo. Eso no es una provocación más: es un acto de traición”, agregó.

En clave electoral, López chicaneó a quien será su rival en octubre, el candidato a senador por La Libertad Avanza, Agustín Coto. "Algo para decir, legislador @agustcot ?", lanzó para buscar una respuesta del legislador e historiador fueguino.

La publicación se dio luego de que Milei reconociera públicamente la derrota de LLA por casi 14 puntos en territorio bonaerense. Milei reconoció el batacazo electoral en la provincia de Buenos, al tiempo que ratificó el rumbo económico de su gobierno en un mensaje al mercado financiero, expectante por el resultado de los comicios. “En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado”, dijo Milei en el inicio de su discurso en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, que fue breve y en el que estuvo rodeado de la plana mayor de su Gabinete. Según el mandatario nacional, el peronismo tuvo un “desempeño” que “suele tener en elecciones de tipo ejecutivo”.