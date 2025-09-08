El triunfo de Axel Kicillof y la derrota de Javier Milei reordenan la política con la economía en crisis

La paliza que Axel Kicillof le propinó a Javier Milei en Provincia de Buenos Aires no fue solo un revés para La Libertad Avanza: fue la confirmación de que el experimento libertario ha llegado a una encrucijada definitoria. Con una diferencia de 13 puntos —47% contra 34%— el peronismo recuperó el aliento e instaló una nueva correlación de fuerzas que debería obligar al presidente a repensar su estrategia política y económica. No está claro que vaya a pasar: en su breve discurso de la derrota, el presidente mencionó la palabra “autocrítica”, pero luego recitó un mensaje escrito en el que ratificaba el rumbo que la mayoría de los bonaerenses rechazaron en las urnas.

Los números fueron contundentes. Fuerza Patria se impuso en casi un centenar de municipios, ganó seis de las ocho secciones electorales y obtuvo una participación del 63% del padrón. Con esos votos el peronismo pasará de 21 senadores a 24 —sobre un total de 46— y en Diputados crecerá de 36 a 39 bancas. Es un cambio que trasciende lo numérico: Kicillof logró mayoría en el Senado provincial, un dato que le otorgará gobernabilidad en el período de mandato donde deberá consolidar su posicionamiento nacional.

La economía como termómetro político

Mientras Kicillof celebraba en el Grand Brizo Buenos Aires, los mercados financieros ya anticipaban las consecuencias del resultado. El dólar cripto se disparó a $1.500. Este indicador, que opera sin interrupciones durante los fines de semana, funciona como un termómetro de las expectativas del mercado y suele anticipar los movimientos del dólar blue.

La reacción del tipo de cambio paralelo es causal. El gobierno de Milei ya venía enfrentando turbulencias económicas que se agravaron en la semana previa a la elección, con tasas de interés del 100% que ilustran la fragilidad del dólar planchado. La victoria peronista añade incertidumbre sobre la continuidad del programa económico, especialmente cuando el oficialismo nacional se quedó sin dólares ni salvavidas externos, salvo una eventual ayuda de Trump con un préstamo del Tesoro que cada vez aparece más improbable.

La deriva económica es una preocupación transversal. Desde distintos puntos del país, los mandatarios provinciales enviaron señales que trascienden la cortesía política y configuran un mensaje colectivo al gobierno nacional.

Ricardo Quintela fue directo: "El pueblo bonaerense habló con contundencia: eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei". Martín Llaryora quien sintetizó el diagnóstico compartido por otros gobernadores de Provincias Unidas, el espacio creado para cultivar una alternativa de centro para el 2027: "En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro".

El eco se multiplicó en voces como la de Maximiliano Pullaro, quien sentenció que "la gente no quiere más gritos, quiere hechos", y el peronista Sergio Ziliotto, que con ironía política remató: "Un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo. Se vienen más temporadas".

La revitalización del peronismo implicó una derrota de la campaña de demonización permanente que el Círculo Rojo ejecuta a través de sus medios a repetición. Sin embargo, una primera mirada de los guarismos desaconseja la reacción exitista que el cristinismo desplegó mediante la consigna “Kirchnerismo más que nunca” como respuesta al lema de la campaña libertaria: en términos nominales, el panperonismo obtuvo casi la misma cantidad de votos que en las últimas dos elecciones mientras que fue Milei quien perdió millones de votos en casi todo el territorio provincial. A diferencia de lo que ocurrió en otras elecciones provinciales, como Ciudad de Buenos Aires, esta vez la abstención electoral castigó con dureza al gobierno en el distrito más populoso y golpeado por las políticas de ajuste y crueldad.

El resultado bonaerense no surgió de la nada. En un contexto de inestabilidad con el dólar, caída de la actividad, pérdida de poder adquisitivo y tasas de interés que enfrían todavía más la economía real, los audios de las coimas dejaron al gobierno aturdido y a la defensiva como nunca antes. La oposición recuperó el ánimo y el peronismo adoptó un sorprendente modo confrontativo para cerrar su campaña.

Los datos de la consultora Rubikon Intel revelaban un cambio crucial en el humor electoral: entre los adherentes del peronismo el 79,6% decía que tenía muchas ganas de ir a votar y entre los de La Libertad Avanza el número se reducía al 66,9%. Esta diferencia de motivación resultó clave en una elección donde la participación alcanzó el 63%, superando en 10 puntos a lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires.

Derrota y después

"En el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Lo primero que hay que hacer es aceptar los resultados", admitió Milei al aparecer en el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet. El presidente prometió una "profunda autocrítica" y despotricó contra el "aparato electoral" del peronismo, pero luego sostuvo que el rumbo económico no se modificaría. La tensión resulta evidente: necesita ganar las elecciones nacionales de octubre, pero ni siquiera eso le garantiza un camino despejado.

Los movimientos empresariales auguran tiempos turbulentos. Fastidioso por el rumbo económico el capo industrial Paolo Rocca ordenó apagar el alto horno de Ternium-Siderar en San Nicolás y dejó en la calle a 220 operarios de la tercerizada Loberaz. En su reunión con los sindicalistas de la UOM, Rocca había pronunciado una frase que resonará en las vertiginosas jornadas que vienen: "Esperen un poco más que viene la devaluación".

La expectativa devaluatoria cuenta con el respaldo del poder económico concentrado, los operadores financieros internacionales y los técnicos del Fondo Monetario Internacional. La coincidencia es casi absoluta: el presidente agotó sus recursos políticos y económicos en un momento crítico. El triunfo de Kicillof no solo refuerza su liderazgo en la oposición nacional; además intensifica la presión sobre una administración que deberá afrontar octubre con serios problemas económicos y debilitada en el principal distrito electoral del país.

El nuevo mapa de poder

"El gobierno va a tener que rectificar el rumbo", sentenció Axel Kicillof desde el búnker peronista. Aunque la frase suene a euforia electoral, refleja una realidad política: el equilibrio de fuerzas se modificó y el gobierno nacional perdió gravitación en el distrito que concentra el 40% del electorado argentino.

Atenta a la interna, Cristina Kirchner también envió su mensaje: "¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el Nunca Más, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis". Y remató con una advertencia que suena a prólogo de octubre: "El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo... más que nunca".

La paliza bonaerense reordena el tablero político cuando faltan menos de dos meses para las elecciones nacionales. Unas 34 jornadas financieras cuando al gobierno, al ritmo que vendió en la semana previa a las elecciones, le quedan dólares para diez diaz. En ese contexto, Kicillof se consolidó como líder opositor con capacidad de gestión y territorio, mientras Milei, que parecía incontenible hace un año, ahora deberá demostrar que está capacitado para sobrevivir a la adversidad.