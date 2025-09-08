El economista Lázzari, sobre Milei: "No hay posibilidad de que mueva el plan"

El economista Gustavo Lázzari, cercano al presidente Javier Milei, advirtió que "no hay ni un posibilidad" de que el jefe de Estado "mueva el plan económico", después de la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre.

"Creo que dólar va a flotar por el techo de la banda", opinó el economista, quien explicó: "Está en el menú que el gobierno sostenga el techo con venta de reservas porque es parte del acuerdo hasta que las aguas se aclaren".

Además, el economista cercano al Presidente de la Nación señaló: "Más que la reacción de hoy me preocupa la suba de tasas, porque la actividad se pincha".

El plan económico

Para Lázzari, el Gobierno "vendió mal el avance del plan económico" de cara a los comicios, y continuó: "Hay un tema de estilo, a veces no se trata bien a la gente y te pasan facturas". “Los últimos 40 días nos dedicamos a las finanzas y menos a las reformas y al gobierno le va bien cuando se dedica a las reformas”, añadió.

“No hay ni una posibilidad de que Milei mueva el plan económico”, señaló el economista, quien opinó: "Los cambios deberían venir por explicar mejor el modelo".

Lázzari consideró que "algunos voceros del gobierno no son muy buenos" e insistió: "Yo pienso que esta reforma es para bien de todos, pero considero que hay que ser más empático”.