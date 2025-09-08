La encuestadora que más erró al resultado de las elecciones y qué pronostica para octubre

La provincia de Buenos Aires no se “pintó de violeta” como vaticinó la consultora Isasi-Burdman. Lejos de acertar, sus proyecciones para los resultados de las elecciones legislativas del 7 de septiembre se convirtieron en el mayor desacierto del ciclo electoral. En tanto, ya dieron sus pronósticos para octubre y crecen las dudas.

La firma liderada por Viviana Isasi (UNER-UB) y Julio Burdman (UBA) había anticipado una victoria de La Libertad Avanza (LLA) por 10 puntos sobre el peronismo. En entrevistas previas a los comicios, ambos analistas aseguraban que el conurbano bonaerense mostraría un giro radical, con una pérdida significativa del voto peronista y una ola libertaria que “robaría” en las principales secciones electorales. Según sus datos, LLA alcanzaría el 37% de los votos, mientras que Fuerza Patria quedaría relegada con apenas 27%. “Si proyectamos indecisos, nos da 11 puntos de diferencia”, afirmaba Isasi con convicción.

La consultora basó su análisis en una segmentación por secciones electorales, asegurando que LLA ganaría en la Primera, Tercera y Quinta. También destacaron el rechazo del 60% a la gestión de Axel Kicillof y la imagen positiva de Javier Milei, que según sus números alcanzaba el 51% a nivel nacional. Incluso en sus últimos estudios, entre el 18 y el 29 de agosto, proyectaban una ventaja de 19 puntos de LLA sobre Fuerza Patria a nivel país. Esta confianza se apoyaba en el éxito previo de la consultora en las elecciones porteñas del 18 de mayo, donde sí acertaron el triunfo libertario.

“La gente va a usar esta oportunidad para cambiar diametralmente lo que pasa en el conurbano profundo”, decía Isasi, convencida de que el peronismo había perdido su base. También elogiaban el armado de listas de Karina Milei y Sebastián Pareja, y la estrategia de presentar candidatos nuevos como símbolo de renovación. Sin embargo, el resultado final contradijo todas sus estimaciones. Sin embargo, el oficialismo logró retener la provincia, y la diferencia fue mucho menor a la proyectada por Isasi-Burdman, dejando en evidencia un sesgo en sus análisis y una sobreestimación del voto libertario.

La misma consultora, hace unas semanas, publicó una encuesta de cara a los resultados de las elecciones nacionales de octubre y detalló que en lo que respecta a la imagen personal de Javier Milei, se mantiene una notable estabilidad en sus niveles de aprobación, con un rango del 50-53% de imagen positiva entre abril y agosto de 2025, cerrando el último mes con un 51%. No obstante, la imagen negativa, que había descendido del 41% al 37% entre abril y junio, experimentó un leve repunte en agosto, alcanzando nuevamente el 39%.

Mientras que respecto a la intención de voto según partido político, la encuesta de Isasi-Burdman detalló que la coalición "Frente La Libertad Avanza / PRO" se posicionaría en esa instancia como la fuerza política más votada en octubre, con un contundente 45%. Este porcentaje es significativamente superior al de su principal competidor, "Fuerza Patria / PJ / Kirchnerismo", que alcanza un 26%.