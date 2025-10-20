La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, firmará este lunes un “acuerdo histórico” de cooperación con el FBI y se suman nuevas medidas que tomó el Gobierno tras su acercamiento con Estados Unidos.

El encuentro será este lunes 20 de octubre a las 16:30 hs. en el Ministerio de Seguridad Nacional, ubicado sobre la avenida Gelly y Obes al 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

Dicha convocatoria es por la firma de un “acuerdo histórico de cooperación en materia de seguridad con el FBI” y el cual está orientado al fortalecimiento del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

A mediados de agosto de este año se creó al DFI, una nueva estructura operativa destinada a fortalecer y especializar la lucha contra el crimen organizado en todo el país.

Dicha iniciativa se orienta a la investigación criminal de delitos complejos como: narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción, delitos financieros y crimen organizado transnacional.