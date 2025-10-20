EN VIVO
Fuerza Patria irá a la Justicia contra una medida de la DINE a favor de LLA

En VIVO - Actualizado hace 16 minutos

El peronismo pedirá que la DINE difunda los resultados del domingo 26 de octubre únicamente por provincia.

A una semana de las elecciones legislativas, el peronismo realizará una presentación judicial ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para revocar una decisión de la DINE, luego de que el organismo electoral dependiente del Ministerio del Interior anticipara que publicará los resultados a nivel nacional y no solo a nivel provincia, beneficiando a La Libertad Avanza por tener el mismo frente armado en todos distritos.

 

Hace 17 minutos

Bullrich firmará hoy un acuerdo de cooperación con el FBI

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, firmará este lunes un “acuerdo histórico” de cooperación con el FBI y se suman nuevas medidas que tomó el Gobierno tras su acercamiento con Estados Unidos.

 

El encuentro será este lunes 20 de octubre a las 16:30 hs. en el Ministerio de Seguridad Nacional, ubicado sobre la avenida Gelly y Obes al 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

 

Dicha convocatoria es por la firma de un “acuerdo histórico de cooperación en materia de seguridad con el FBI” y el cual está orientado al fortalecimiento del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

 

A mediados de agosto de este año se creó al DFI, una nueva estructura operativa destinada a fortalecer y especializar la lucha contra el crimen organizado en todo el país.

 

Dicha iniciativa se orienta a la investigación criminal de delitos complejos como: narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción, delitos financieros y crimen organizado transnacional.

Hace 27 minutos

Elecciones 2025: Fuerza Patria se presentará ante la CNE para que el Gobierno difunda los resultados por provincia

Los partidos que integran la alianza Fuerza Patria le solicitarán formalmente a la Cámara Nacional Electoral (CNE), mediante un pedido que se presentará este lunes, que el Gobierno Nacional difunda los resultados de las próximas elecciones por cada una de las provincias.

 

El objetivo para la principal fuerza opositora a La Libertad Avanza (LLA) es que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe el escrutinios de votos por cada distrito electoral, dado que anunciar los resultados a nivel nacional “carece de fundamento jurídico” y se puede caer en lecturas equívocas del proceso electoral que se llevará a cabo el 26 de octubre.

 

Asimismo, presentaron amparos ante la Justicia Federal, con competencia electoral en doce provincias y, además, algunas versiones indican que podría agregarse una denuncia penal contra la titular de la DINE, María Luz Landívar.

 

Lo que solicita, puntualmente, Fuerza Patria es que la DINE no anuncie la suma de los resultados a nivel nacional, no sólo para evitar confusiones en la ciudadanía, sino para que el proceso sea transparente durante toda la jornada de las elecciones legislativas.

 

Según trascendió, varios partidos Fuerza Patria criticaron que, en el simulacro electoral que realizó la DINE el sábado en el Correo Argentino, se usaron criterios no explicitados cuando se anunciaron los resultados provisorios: “La metodología propuesta excede las responsabilidades de la DINE, cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección", sostiene el documento que presentarán en la CNE.

Hace 1 hora

Bullrich defendió la forma de conteo de votos que perjudica al peronismo

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por LLA rechazó los cuestionamientos de Fuerza Patria por la forma en que la DINE expondrá los resultados oficiales el domingo 26 de octubre.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió este domingo la forma de conteo de votos que el Gobierno utilizará en las elecciones 2025 del próximo domingo 26 de octubre. Así, rechazó las críticas del peronismo, que había cuestionado la visualización de los resultados a nivel nacional y no únicamente por provincia, lo que perjudica a Fuerza Patria por tener su alianza formal en menos distritos que La Libertad Avanza.

Hace 1 hora

La confesión de Trump: "Argentina está peleando para sobrevivir, no tiene dinero"

Después de decir en la Casa Blanca que Milei estaba haciendo "un gran trabajo", este domingo describió una realidad diferente al referirse a Argentina. "No hablen como si (a Argentina) le estuviera yendo bien, están muriendo", afirmó el mandatario ante la pregunta de una periodista en el avión presidencial.

Hace sólo unos días, el presidente Donald Trump celebró la gestión de su socio Javier Milei en la Casa Blanca y destacó, una y otra vez, que el argentino está haciendo "un gran trabajo". Sin embargo, este domingo, mientras volaba en el avión oficial de Florida a Washington reconoció que Argentina vive una crisis muy grave: "Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir".

