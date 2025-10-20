Casi el 70% de los ahorristas se dolarizan previo a las elecciones y presionan a Caputo

En las vísperas de las elecciones legislativas nacionales, un informe privado reveló que el 37 % de los argentinos con capacidad de ahorro compra dólares, ya sea al tipo de cambio oficial, financiero o paralelo informal. Además, el 20 % adquiere Cedears que se compran y venden en pesos argentinos, pero su valor está atado al precio de las acciones subyacentes en dólares. Esto significa que, aunque pagan en moneda nacional, están invirtiendo en activos denominados en dólares.

Según la consultora Focus Market, otro 11 % invierte en Fondos Comunes de Inversión en dólares. De esta manera, si se toma en consideración las tres primeras opciones elegidas por los argentinos en la previa a las elecciones nacionales legislativas, el 68% invierten sus pesos en activos dolarizados ya sea en moneda, acciones subyacentes en dólares o fondos comunes de inversión en dólares. La intervención anunciada por el Tesoro de Estados Unidos no frena las especulaciones sobre el advenimiento de una devaluación y los ahorristas lo hacen saber en el mercado.

“En la Argentina, la dolarización de los ahorros no es solo una elección financiera, sino una respuesta cultural e histórica a la volatilidad macroeconómica. En los períodos preelectorales -particularmente antes de elecciones legislativas o presidenciales- los agentes económicos anticipan posibles tensiones cambiarias, ajustes en la política cambiaria posterior y una eventual pérdida de valor del peso”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.

Qué otras opciones de ahorro se utilizan

Dentro del resto de las opciones elegidas por los argentinos previo a las elecciones legislativas nacionales, el 10 % de los argentinos con capacidad de ahorro invierte en plazo fijo, el 8% en acciones, el 7% en bonos, el 4% en billeteras digitales en sus cuentas remuneradas y 3% en oro.

"Lo que estamos viendo es un comportamiento típico del ahorrista argentino frente a escenarios de incertidumbre política: la dolarización preventiva. Aun sabiendo que, tras las elecciones, puede haber intervenciones del Tesoro estadounidense o del propio gobierno argentino para contener la brecha o estabilizar el tipo de cambio, muchos inversores locales prefieren anticiparse y posicionarse en dólares”, apuntó Di Pace.

De acuerdo al informe, a lo largo del 2025, el Banco Central intervino en el mercado con U$S 13.000-15.000 millones, combinando ventas directas en spot y operaciones indirectas en dólar futuro y colocaciones de deuda dollar linked. Esto "representa la mayor parte de las intervenciones para contrarrestar la demanda estacional y electoral", remarcó Focus Market.

Las reservas brutas iniciaron el año en U$S 28.000 millones y alcanzaron U$S 41.741 millones al 15 de octubre, un aumento neto de U$S 13.700 millones. Sin embargo, las reservas netas (excluyendo deudas cortas y FMI) cayeron a U$S 1.000 millones en octubre.

El Tesoro de Argentina intervino por un volumen estimado de U$S 2.000-2.500 millones en ventas directas de dólares en el mercado spot, principalmente de fondos acumulados por retenciones cero al agro y superávit fiscal. A su vez, el Tesoro de Estados Unidos intervino por volumen estimado de U$S 700-800 millones en acciones directas (compras de pesos en spot y blue chip swap), concentradas en octubre para respaldar al gobierno de Javier Milei.

“Parte del mercado argentino suele operar con una expectativa de ‘corrección cambiaria’ futura. En otras palabras, los agentes asumen que, aunque pueda haber un respiro o una baja coyuntural del dólar por intervenciones externas, la tendencia estructural de atraso cambiario y presión inflacionaria terminará ajustándose más temprano que tarde", concluyó el documento.