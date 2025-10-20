Después de las elecciones, Milei vuelve a Estados Unidos para participar en un evento con Trump y Messi

Después de las elecciones, el presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos, donde participará de un evento privado en el que también están anunciadas las presencias de su par estadounidense, Donald Trump, y del futbolista Lionel Messi.

Está previsto que el Presidente hable el America Business Forum de Miami el 5 de noviembre, días después de las elecciones para el Congreso de la Nación del 26 de octubre. Su presencia se confirmó en un contexto especial: volvió de Estados Unidos hace menos de una semana y, al lado suyo, Trump supeditó el salvataje de ese país a los resultados electorales, en una frase denunciada por la oposición argentina como una "extorsión".

Además de Messi y Trump, están anunciadas las presencias del ex tenista Rafael Nadal, el actor Will Smith, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon; el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y la dirigente opositora de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, entre otros protagonistas.

"Javier Milei se une a los líderes mundiales que dan forma al futuro del mundo en America Business Forum Miami 2025", indicó la organización en un posteo que publicó en la red social Instagram.

