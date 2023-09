Milei antes de las elecciones 2023: su paso por la corporación de Eurnekián y los contactos que aún conserva

Fuentes que lo conocen de esa época contaron a El Destape cómo era el analista de riesgo, qué vinculó tenía con su entonces jefe y si lo apoya o no en esta campaña presidencial.

Faltaban tres semanas para las PASO de estas elecciones 2023 en las que fue el candidato más votado y Javier Milei no lograba convencer a los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) de su plan económico de "motosierra" contra el Estado y la supuestamente viable dolarización. Para colmo, su iniciativa de eliminar la obra pública escandalizó a quien preside ese foro empresarial, Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Sin embargo, en esa cancha visitante encontró un aliado que dijo que era "bueno" escuchar al líder de La Libertad Avanza (LLA) porque daba "una perspectiva de futuro posible".

"Eso es lo que nos falta a la sociedad argentina, el orden y la coherencia; se necesitan liderazgos asertivos. Espero que tengas éxito y puedas sentirte orgulloso de que has iniciado el cambio de un país, te acompañaremos obviamente", le dijo al miniarquista (como se conoce a los que reclaman un Estado mínimo) en ese foro el dueño de la Corporación América, el empresario Eduardo Eurnekián: el ex jefe de Milei.

Además de Diana Mondino, candidata a diputada nacional, que forma parte del directorio de Loma Negra; Eurnekián, de 90 años, cuya fortuna asciende a 1500 millones de dólares y dueño, entre otras cosas, de Aeropuertos Argentina 2000, es una de las pocas terminales que tiene Milei en el empresariado.

Milei antes de Milei

El candidato antiestado y antiderechos trabajaba como analista de riesgo en la Corporación América, a donde ingresó en 2008. Según relataron a El Destape fuentes que lo conocieron en esos años, Milei no tenía un jefe directo, sino que sus servicios como analista de riesgo eran solicitados por distintas empresas del holding de Eurnekián.

Milei, señalaron, "era el mismo que ahora", con la diferencia que tenía un su rol "marginal" en la compañía y con ingresos bastante bajos. "Vivía en una casa modesta en Almagro, tenía un solo traje y sacaba a pasear a Conan", comentaron, en referencia al fallecido perro que mandó a clonar a Estados Unidos.

Si bien la mayoría de sus compañeros, según relataron, lo tomaban "para la joda", con las personas con las que tenía algún diálogo Milei les hablaba sobre la economía bajo los parámetros de la escuela austríaca liberal. Incluso, no recordaron en el economista un interés en la política.

El libro "El Loco" del periodista Juan Luís González completa el arco narrativo de Milei empleado marginal a candidato presidencial. Según contó, Eurnekián instaló en su pantalla del canal América al econonomista, que era el "bromista preferido del jefe", con el objetivo de limar al jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña. Las pantallas reaccionaron a personaje, su popularidad creció y la historia se sigue escribiendo

La sombra del ex jefe

La pregunta es: ¿Tiene influencia Eurnekián sobre el candidato? "Menos que lo que la gente cree", respondió una fuente que conoce a ambos a este medio. "Lo puede haber apoyado pagándole un sueldo, dándole una mano en la recaudación de campaña, pero hasta ahí".

Milei no es uno de los caballos en los que Eurnekián deposita su respaldo, ya que, conjeturó la fuente, "no lo ve en el rol de encabezar un proceso" que el empresario considere "bueno para el país". Quienes lo conocen señalan en el dueño de Grupo América un hombre que desprecia las finanzas, que prefiere lo que se denomina "la economía real" y una visión ligada al desarrollismo.

Sin embargo, entre las pocas precisiones surgen sobre el potencial gabinete de Milei, una certeza aparece con el sello Eurnekián: la confirmación de que Guillermo Francos, ex empleado del empresario, sería el ministro del Interior.

Francos anunció su renuncia como director por Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cargo al que accedió por la designación del presidente Alberto Fernández, a instancias del el ex secretario Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz. Al igual que Milei, Francos trabajó para Eurnekián. El hoy candidato calculó riesgos para una empresa del ex representante en el BID, según consignó la fuente,

Vía Daniel Scioli, Francos y Milei recalaron, primero en la fundación Acordar, un think tank impulsado por el ex gobernador bonaerense, y luego en el directorio del Banco Provincia. En algún momento, se le atribuyó a Francos el vínculo de Cavallo con Milei.

Es extensa la lista de dirigentes políticos que tocan la puerta de la oficina de Eurnekián. Por supuesto, señalaron las fuentes, con algunos es más generoso y con otros, brinda algo más simbólico como para que se vayan contentos.

Un posible gesto de Eurnekián a Milei se puede vislumbrar en las versiones de que un hombre del empresario, Nicolás Posse, podría ser el jefe de gabinete, hecho que todavía no es confirmado por fuentes del entorno del miniarquista. "Son cosas que Eduardo hace para sacarse el compromiso con lo que te ofrece y darte algo. Si lo mandó a trabajar de recaudador de campaña, es porque no le va a dar plata", conjeturó la fuente, que tiene buen concepto de Posse como persona, pero no con su labor en el mundo Eurnekián.