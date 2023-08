Elecciones 2023: entre el menemismo y el empresariado, los posibles nombres del gabinete de Milei

Comienzan a surgir los posibles integrantes del staff para un eventual gobierno del candidato a presidente libertario. Quiénes son.

A cuentagotas, comienzan a conocerse los primeros nombres de un eventual gabinete del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei con miras a las elecciones 2023. El economista antiestado y antiderechos reclutaría nombres con pasado en gobiernos menemistas y en el empresariado.

Dos candidatas a diputadas nacionales habían sido confirmadas como posibles ministras previo a las PASO. Sandra Pettovello tomaría control de la flamante cartera de Capital Humano y Diana Mondino haría lo propio con Relaciones Exteriores.

Pettovello es licenciada en la carrera de Ciencias de la Familia de la Universidad Austral y periodista y conduciría el ministerio que tendría bajo su órbita el área de Niñez, Salud y Educación. Esta última secretaría, según anunció el propio Milei, estaría a cargo Martín Krause, doctor en Administración de Empresas por la Universidad Católica de La Plata, profesor de la Universidad de Buenos Aires y vinculado al think tank liberal estadounidense Cato Institute.

De fuerte presencia en los medios defendiendo ideas del liberalismo económico, Mondino es miembro del Directorio de la cementera Loma Negra, y previamente estuvo en otras empresas como Standard & Poor, Pampa Energía y el banco Supervielle.

Un casillero más se sumó esta semana, con la confirmación como potencial ministro del Interior de Guillermo Francos. Éste anunció su renuncia como director por Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cargo al que accedió por la designación del presidente Alberto Fernández, a instancias del el ex secretario Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz.

Al igual que Milei, Francos trabajó para el empresario dueño de Aeropuertos Argentina 2000 y Corporación América, Eduardo Eurnekián. Vía Daniel Scioli, ambos recalaron, primero en la fundación Acordar, un think tank impulsado por el ex gobernador bonaerense, y luego en el directorio del Banco Provincia.

Además, fuentes el entorno de Milei le atribuían a Francos el vínculo entre el libertario y su admirado Domingo Cavallo, ex ministro de economía, padre de la convertibilidad que destruyó la industria nacional.

Lo cierto es que Francos tendría que ser el vínculo entre el eventual presidente libertario y los gobernadores, con dos detalles: el primero es que si se tomaran los resultados de las PASO, LLA no tendría ningún gobernador; y el segundo es que la plan económico "motosierra" propone la eliminación de la Coparticipación Federal, aspecto clave en la negociación entre el Gobierno nacional y las provincias.

El Ministerio de Economía no tiene definiciones, más que la frase de Milei de que quién agarre será "tan ortodoxo" como él. En esta área, el libertario tiene un consejo de asesores, conformado por Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein.

El equipo económico de Milei contiene escenas de menemismo explicito. Rodríguez fue jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía entre 1996 y 1998, durante el segundo mandato de Carlos Menem. Fernández, por su parte, fue ministro de economía del caudillo riojano, tras la salida de Cavallo, entre 1996 y 1999. En su gestión se avanzó en la privatización del Correo Argentino, los aeropuertos y se procedió a la venta de la "acción de oro" de YPF.

Epstein participó en el proceso de privatizaciones de empresas del sector siderúrgico, Entel, Gas del Estado, Telecom e YPF. También fue Director de la Comisión Nacional de Valores en 1992, donde fue responsable de las áreas de Emisiones de Títulos Valores, Fondos Comunes de Inversión y Calificadoras de Riesgo. Actualmente forma parte del directorio de la empresa energética Pampa Energía y tuvo cargos ejecutivos en los bancos internacionales Citibank, Booz Allen Hamilton, Banco Mayo y Coutts/Nat West Group y BACS. Milei detalló que Epstein integrará el Consejo de Asesores como experto en temas aplicados en mercados financieros"

La última incorporación del team económico es Emilio Ocampo, que fue convocado para la implementación del plan de dolarización que Milei como viable. Especialista en finanzas, economía e historia, Ocampo integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Entre 1990 y 2005, se dedicó a la banca de inversión y ocupó cargos ejecutivos en Chase Manhattan, Salomon Brothers, Citigroup y Morgan Stanley, en las ciudades de Nueva York y Londres.

Hay dos ministerios, que no tienen nombre, pero sí la persona que los controlará. Las carteras de Seguridad y Defensa estarán bajo el mando de personas designadas por la candidata a vicepresidenta, la negacionista Victoria Villarruel. Además de su defensa a los genocidas de la última dictadura militar, la compañera de fórmula de Milei se manifestó a favor de la libre portación de armas.

Si bien se mencionó que un ex Eurnekián, Nicolás Posse, podría ser el jefe de Gabinete y que el ex secretario de empleo del macrismo Miguel Ponte se haría cargo del área que hoy es el ministerio de Trabajo, devaluado a secretaría; fuentes cercanas a Milei afirmaron a El Destape que esas versiones no están confirmadas.

Mondino, Krauze, Rodríguez, Fernández y Ocampo tienen en común ser egresados - y, en algunos casos, ocupar cargos- en la Universidad Nacional del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA).

De los ocho ministerios que se salvarían de la "motosierra" al estado de Milei, quedaría vacante Infraestructura. Desde las inmediaciones del libertario no dieron nombres posibles. Cuando el candidato a presidente presentó su programa de gobierno, estuvo acompañado por tres personas señaladas como asesores: Ricardo Inti Alpert (Vivienda), Alejandro Cosentino (Innovación) y Krause, que terminaría siendo nombrad como posible secretario de Educación.

Con la reducción de ministerios, Milei les diría "¡afuera!" a las carteras de Trabajo, Desarrollo Social, Educación, Salud, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Obras Públicas, Transporte, Turismo y Deporte, Cultura, Ciencia y Tecnología y Mujeres Género y Diversidad. También serían eliminados entes estatales como y empresas estatales como YPF y Aerolineas Argentinas.