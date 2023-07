Elecciones 2023: Milei adelantó cuáles son las empresas que privatizaría si es presidente

El precandidato a presidente de La Libertad Avanza afirmó qué hará con las empresas del Estado si gana las elecciones 2023.

En el marco de sus recorridas con miras a las elecciones 2023, el precandidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, volvió a amenazar con privatizar empresas estatales en caso de ganar los comicios.

El libertario recorrió este sábado la ciudad bonaerense de Mar del Plata junto a sus dirigentes. En ese marco, insistió en llevar adelante un modelo de minimización del Estado y desregulación de la economía, que afectaría a dos empresas claves para el país.

"YPF tiene que ser privatizada, como Aerolíneas Argentinas", lanzó Milei, que consideró un "escándalo la cantidad de empleados que tenía" la petrolera tanto, "cuando era del Estado" como cuando "fue del sector privado" y ahora que, opinó, "volvió a tener la cantidad exorbitante de puestos políticos".

"Eso no funciona así. No funciona el modelo de los kirchneristas, ni tampoco funciona el modelo que propone Juntos por el Cambio, que es decir que la van a hacer eficiente, lo cual no existe, eso es un oxímoron, nada que haga el Estado es eficiente, porque vos, para que algo sea eficiente, tenés que pagar los costos de lo que hacés", lanzó el precandidato a presidente de LLA

En ese marco, Milei afirmó que su espacio es "la única opción para poner de pie a la Argentina", ya que una nación "distinta es imposible con los mismos de siempre", asegurando que "todos los otros son socios".

"No podés pretender resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Los únicos que queremos hacer un cambio de 180 grados en el país somos nosotros, somos los únicos que tenemos un programa económico consistente, que presentamos un plan de gobierno para una Argentina potencia en el lapso de 35 a 50 años y somos los únicos que estamos dispuestos a hacer todas las reformas necesarias y pagar los costos", garantizó, para luego cerrar con una metáfora: "Somos los únicos que estamos dispuestos a sembrar las semillas del árbol del cual no vamos a disfrutar la sombra".

En el marco del denominado "Tour de la Libertad", Milei comenzó su caminata por la Plaza del Agua de la ciudad balnearia. En la recorrida estuvo acompañado por la jefa de campaña, Karina Milei, y los precandidatos a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo; a senador nacional Juan Nápoli y a diputados nacionales Bertie Benegas Lynch, Marcela Pagano y Juliana Santillán, entre otros.

Con un motorhome, Milein recorrió las provincias de Córdoba y Santa Fe y municipios bonaerenses como Zárate, San Nicolás, La Plata, Berazategui, Quilmes, Avellaneda, José C Paz, San Miguel, Vicente López, San Isidro y Tigre.

El 7 de agosto a las 21, casi seis días antes de las PASO, el libertario cerrará su campaña hacia las primarias con un acto en el estadio Movistar Arena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.