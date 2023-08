Elecciones 2023: la victoria de Milei explicada por sus votantes

El Destape dialogó con cinco votantes del candidato a presidente libertario y explicaron por qué lo respaldaron y qué opinan de sus propuestas.

El 30,04% obtenido por el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en las PASO de hace dos semanas sorprendió al escenario político argentino. Con un discurso más liberal que el de Juntos por el Cambio, pero logrando interpelar a sectores sociales que componen el electorado tradicional del peronismo, el economista antiEstado, antiderechos y pro desregulación del mercado salió como el más votado de cara a las elecciones 2023.

El Destape dialogó con cinco ciudadanos que votaron a Milei. Explicaron cuáles fueron sus motivaciones, qué análisis hacen de la realidad y qué opinan sobre las propuestas del candidato y su viabilidad.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Matías, un estudiante de Economía de la UBA

Tiene 23 años y vive en Palermo. Es estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Buenos Aires y trabaja como cuentapropista. Para él, Milei es "un político distinto" y lo eligió porque está "cansado de los mismos corruptos de siempre". En su explicación, el eje es la economía.

"Estamos ahogados en inflación, por culpa de los políticos que lo único que hacen es emitir billete para financiar su déficit y aumentar el gasto público a rolete como si fuera gratis. Nos roban y devaluan nuestra moneda en la cara. La verdad que de los candidatos que se presentaron es el que más me representa. Fue el único que presentó un plan en tiempo y forma e incluso el único que habla a largo plazo (35 a 40 años) No como el resto que dicen y prometen cosas imposibles, como solucionar la inflación en cuestión de meses. Por otro lado, está en contra de los impuestos que nos destruyen en nuestro país, es pro mercado e incentiva a la competencia entre las industrias", aseguró.

"Puede haber cosas en las que no esté de acuerdo; por ejemplo que no crea en el calentamiento global. Pero me parece que en un país en el cual se le cobra el 21% de IVA al pobre pibe que va a comprar leche en Formosa muerto de hambre con la poca plata que tiene. Hay otras prioridades a tener en cuenta que el calentamiento global", sostuvo y continuó: "También, si gana, sería la primera vez que esté como presidente. Y, si me decepciona, va a ser la primera vez, no como el resto que están hace años destruyendo a la Argentina y viviendo del Estado".

"Massa ya está ahora como ministro de Economía. Si no puede solucionar las cosas ahora, ¿por qué lo podría hacer como presidente? Larreta ya está en la Ciudad y lo único que hace es recaudar y robarnos con impuestos, multas, etc. Y Bullrich es del mismo partido", concluyó.

Respecto a las propuestas de privatizar la educación con un sistema de vouchers, el estudiante de la UBA señaló que no le parece "nada mal". Afirmó que "es un sistema que se usa y tiene efectividad en Europa". "No se va a dejar de tener educación pública, sino que uno va a poder elegir más de una facultad a la cual ir. Por lo tanto, no les queda otra que mejorar los sistemas educativos, las ofertas académicas y las prestaciones para conseguir que los estudiantes los elijan como universidades", explicó.

En cuanto a la salud, Matías opinó: "Los que vengan de afuera también la van a pagar. No van más los micros que vienen de países limítrofes únicamente a atenderse y luego vuelven a su país. Les estamos pagando nosotros la salud de nuestro bolsillo. Pienso que hay que achicar al Estado y claramente hacerlo no es gratis, pero no se puede seguir así. Todo tiene un costo".

Fernanda, madre de siete, trabaja en comedores y fiscalizó para Milei

Tiene 50 años y vive en el barrio 9 de Abril del municipio de Esteban Echeverría. Es madre de siete hijos y tiene dos comedores. En la charla, contó cómo decidió ser fiscal general de Milei en su distrito y el efecto que tuvo el triunfo del libertario entre los que cobran planes sociales en el barrio.

"Yo en años anteriores no iba a votar, porque estaba muy enojada con el Gobierno. Después que se empezó a nombrar a Milei investigué un poco. Me gustó lo que él decía y traté de buscar gente en el barrio, un lugar donde estén también con él, y no encontré ningún local. Un día fui a Monte Grande y vi que había una propaganda, que había un local y fui a preguntar. Me dijeron que necesitaban fiscal y fiscal general y ahí empecé a trabajar con ellos. Fui fiscal general en la última y lo voté", recordó.

"En el barrio la mayoría están con el intendente (de Unión por la Patria, Fernando) Gray. La mayoría de los compañeros fiscales generales también eran de él, Pero son gente del barrio, nos conocemos todos hace 40 años, y no hubo problema. En el recuento, empezamos a ver que se sumaban muchas boletas de Milei. La mayoría estaba preocupada, porque cobran planes sociales, no trabajan y tienen una persona que les cobra por mes 3.000 ó 4.000 pesos, por no ir a trabajar. Entonces, están preocupados porque si tienen que ir a trabajar, la mayoría tiene otro trabajo, y se sumaba a esta plata que, que era una entrada", continuó.

"Yo vivo en el barrio y veo las cosas como son. Hace muchos años que nunca hay clases por robos, por la luz, por el agua. Tengo apoyo escolar porque tengo un comedor, y hay chicos de 13 o 14 años que no saben leer, no saben lo que es un mapa argentino", contó y agregó: "Yo quería cambiar todo eso. Los que están gobernando lo están haciendo mal. Muchas cosas que me molestan. Por eso yo no iba a votar. Este año dije: 'Bueno, me voy a comprometer', y por eso quise ir por ese lado".

Fernanda contó que en su barrio varias personas son beneficiarias de planes sociales. Cuando se le consultó sobre qué piensa de la idea de Milei de darlos de baja, respondió: "Yo tengo una pensión, soy madre de siete hijos. Mis hijas cobran un plan social. Prefiero que busquen un trabajo y no vivan de un plan social. Porque entre el plan social, la Tarjeta Alimentar y la Asignación por Hijo, están, digamos como panchos. Están con eso todo el mes y sobreviven. No están con la expectativa de salir a buscar un trabajo, ver otra realidad, salir. Eso es lo que yo quiero para ellos. Si cambia todo, van a tener suerte y conseguir otra cosa".

Maurice, una mirada desde el Comercio Exterior

Tiene 32 años, trabaja en Comercio Exterior y vive en Palermo. Es colombiano, pero está radicado en Argentina hace 16 años. Justificó su voto por el factor económico, pero también opinó que el país es "progresista en su ADN" y que el triunfo del libertario representaría una continuidad ya que iría "contra los privilegios de la clase política".

"Dos motivos esenciales: porque el país no viene bien económicamente en los últimos años y hacía falta un candidato que propusiera soluciones concretas, no abstractas o entelequias como 'tenemos que vencer a la inflación'. Milei es experto en eficiencia y crecimiento económico, y aunque no está la certeza de que va a salir bien, porque nadie puede garantizarle nada a nadie, al menos es una apuesta a que Argentina va a desplegar su potencial dentro de la configuración de su economía", aseguró.

"El segundo es que Argentina es un país progresista en su ADN. La vanguardia de Latinoamérica. Siempre ha sido el faro que marca una ruta a los demás países latinoamericanos: en derechos laborales, en artes y producción cultural, en aceptar el matrimonio igualitario, en sumar derechos. Ha sabido ser también un luchador en contra de los privilegios de los más ricos, del patriarcado con una revolución muy interesante", sostuvo y agregó: "Este es el momento de continuar contra los privilegios de las clases políticas, cuya riqueza y privilegios siempre avanzaron en detrimento de la calidad de vida del resto, del ciudadano común. Entonces también por vanguardia y luchar contra un grupo más de privilegiados".

Sobre la privatización de empresas estatales, como YPF o Aerolíneas Argentinas, Maurice señaló que "quizás un país con mejor desempeño económico/ monetario podría darse el lujo de conservar ese tipo de empresas como parte de su propiedad", pero este "es un país que debe rellenar déficits con los impuestos de la gente para poder hacer operar a esas empresas".

"Un país que tiene gente durmiendo en los cajeros electrónicos debería tener otras prioridades. Recomprar a YPF le salió muy mal a los que lo hicieron. No solo eso, sino que hizo contraer nuevas deudas al país", cerró.

Alejandro, un evangelista y comerciante de Once

Tiene 48 años, es comerciante de objetos electrónicos en Once, viaja al interior por trabajo y decidió volver a su pueblo de Salta. Según conjeturó, "la clave" que hizo que Milei le llegara a la gente fue que "dijo que iba a sacar a todos los políticos chorros".

"Conozco y escucho bastantes problemas por todos lados. Estamos hablando del país en el cual uno nació, donde uno vive, con la crisis que estamos viviendo y con toda esta clase de políticos corruptos. Milei dijo que iba a sacar a todos los políticos chorros. Y a toda esta gente, como los punteros. Y yo creo que eso fue la clave que a la gente le llegara a la cabeza", analizó.

"Estamos cansados de que nos choreen. Estamos cansados de que pase todo esto. Yo tuve la oportunidad de viajar por muchos lugares del mundo. Viví dos años en Nueva York, estuve en otros países. Y siempre hicieron creer que Estados Unidos es el país de la maravilla. Mentira, es Argentina, hermano. Tenemos todo y viene gente de todo el mundo. Acá todo el mundo trabaja y todo el mundo hace plata. Nosotros somos ricos en la carne vacuna, todo el Norte tiene fruta. En Córdoba, tenemos soja, trigo. O sea, somos ricos en todo. Es imposible que nosotros estemos como estemos. Es por tomar malas decisiones de gente delincuente", sostuvo.

Alejandro también agregó que en su iglesia evangelista "hay un apoyo" al libertario porque él "se está aferrando a la palabra". Puso como ejemplo al presidente de El Salvador, Nayim Bukele, como alguien que "se aferró y está haciendo las cosas bien". De cara a su futuro en Salta, adelantó: "Voy a meterme a la política también en mi pueblo".

Natalia, una camillera bonaerense

Tiene 35 años, es camillera y vive en Claypole, municipio de Almirante Brown. Señaló que escuchó las propuestas que hizo Milei y le "parecieron interesantes aparte de la coherencia que tiene al hablar de diversos temas explicarlos y plantear soluciones".

"Realmente me encantaría que por fin algo cambie en este país, principalmente con la inseguridad. Mi esposo fue víctima hace un tiempo, recibió cuatro puñaladas. No hubo Justicia. Nos han robado muchísimas veces", contó y continuó: "En la educación, mis hijos van los tres a escuelas del Estado. Es triste que no tienen gas ni calefacción. Suspenden clases por temperaturas extremas, tanto de frio o calor. Me pareció espectacular todo lo que dijo referido a la educación".

"Milei es algo diferente, lo veo apasionado al hablar con ganas de cambiar esto a lo que nos acostumbramos. Nos acostumbramos a que nos mientan, no hagan nada por solucionar las problemáticas que día a día vivimos todos. Vivimos en Claypole. Hoy nos volvimos a inundar, no tenemos agua corriente, cloacas, mucho menos una calle como la gente. Lo elegí porque quiero un cambio para mí, mi familia y cada argentino".

Cuando se le consultó sobre los proyectos de dolarización, Natalia señaló que puede sonar "descabellado", pero "si funcionó en Ecuador, ¿por qué aca no?". Y agregó: "Me interesa y ojalá pueda frenar los aumentos que están surgiendo. Me acaba de llegar la luz y es una locura, 3 mil pesos un kilo de carne. Lo triste es que es lo esencial. Que tus hijos tengan una buena alimentación hoy esta costando un montón."