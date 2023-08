Elecciones 2023: renunció el representante de Argentina ante el BID para irse con Milei

Guillermo Francos hizo el anuncio en un comunicado y adelantó que va a "integrar el equipo de Milei". No obstante, crecen las versiones de que, de ganar, sería su ministro del Interior.

El actual director del BID por Argentina, Guillermo Francos, anunció este domingo que renunciará a su cargo en los próximos días para sumarse al equipo de Javier Milei tras su victoria en las PASO de las elecciones 2023. Según pudo saber El Destape, en caso de que el candidato de La Libertad Avanza llegue a la Presidencia, Francos integraría su eventual gabinete como ministro del Interior.

"Acepté integrar el equipo de Milei", inicia el comunicado firmado por Francos que se encargó de difundir el equipo de LLA este domingo.

"Teniendo en cuenta el ofrecimiento que me formulara Javier Milei para integrar su equipo de trabajo en el caso de ser elegido Presidente de la Nación, habiendo decidido aceptarlo y ocupando actualmente el cargo de Director Ejecutivo por Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo al mismo tiempo el Decano de su Directorio, he tomado la decisión de alejarme en los próximos días de dicha función con el objeto de no afectar ninguna sensibilidad en un momento tan crucial de nuestra joven democracia", continuó Francos

El renunciante funcionario del BID agregó: "Agradezco la oportunidad que se me brindara para defender los intereses de nuestro país, y de América Latina y el Caribe, en la Institución de Desarrollo más importante de la región. Estoy convencido de haber honrado esa confianza, como también lo estoy de aceptar trabajar en el equipo que lidera Javier Milei para construir una Argentina liberal como la concebía Alberdi: moderna, desarrollada, más justa y más digna".

De este modo, Milei sigue sumando a ex funcionarios menemistas como integrantes de su equipo económico, luego de las incorporaciones de Roque Fernández, Carlos Rodríguez y Darío Epstein.

Además, llena otro casillero de su eventual gabinete en caso de ganar las elecciones, en este caso el del Ministerio del Interior. Esta confirmación se da tras los sucesivos anuncios de Milei de que Diana Mondino sería su canciller, Victoria Villarruel su ministra de Seguridad y de Defensa y Sandra Pettovello su ministra de Capital Humano. Todavía resta que revele quién sería su eventual ministro de Economía.

Quién es Guillermo Francos, el eventual ministro del Interior de Milei

Francos fue designado como Director Ejecutivo por Argentina y Haití en diciembre de 2019 por parte del gobierno de Alberto Fernández, por lo que se trata del primer funcionario oficialista que deja su cargo para pasarse a la oposición de LLA.

Se trata de un político de 73 años, abogado de profesión y, pese al discurso "anti casta" de Milei, posee una amplia trayectoria en la función pública durante las últimas décadas vinculada al menemismo y al cavallismo.

A fines de los años ochenta fue el líder del Partido Federal, con el que apoyó la reelección de Carlos Menem en 1995. Luego, fue fundador del partido Acción Republicana junto con Domingo Cavallo. Fue parte de esa fuerza hasta que el entonces ministro de Economía rompió con el gobierno.

Gracias a ello, fue elegido diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupó entre 1997 y 2000, cuando renunció para expresar su descontento con el escándalo de los sobornos en la reforma laboral conocida como "Ley Banelco".

Luego, se dedicó a la actividad privada en Corporación América, de Eduardo Eurnekian. Con Milei se conocieron recién en 2014, cuando los dos eran parte de la Fundación Acordar, un centro de pensamiento que trabajó para la campaña presidencial del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. El vínculo con el actual embajador en Brasil se plasmó también en el segundo mandato de su gestión bonaerense. Francos fue director del Banco Provincia.