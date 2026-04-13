Grabois se lanzó para una PASO y advirtió sobre una crisis de gobernabilidad: "Arrebatarle al pueblo su dignidad"

El diputado de Unión por la Patria (UP) Juan Grabois apuntó este lunes contra las políticas del presidente Javier Milei al advertir que habrá "una crisis económica y política" porque gobierna una "manga de lúmpenes". El dirigente de Patria Grande lanzó su candidatura de cara a las elecciones presidenciales del 2027. “Totalmente, soy precandidato del peronismo y en El Destape empecé mi campaña”, afirmó en diálogo con Roberto Navarro.

Grabois denunció que la administración de Milei lleva adelante "un programa de misera planificada". "Es una estrategia política, es arrebatarle al pueblo Argentino su dignidad y su autoestima", apuntó en declaraciones para El Destape 1070. De esta manera, dijo que para hacerle frente al modelo libertario es necesario "discutir candidaturas con 10 puntos programáticos de acuerdo".

Grabois sostuvo que su intención es "tener síntesis" con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero reafirmó que se deben "discutir los puntos" del futuro gobierno. En ese sentido, señaló que "la tarea principal" del peronismo "es organizar la bronca". Y apuntó: "Organizarla como solidaridad para los de abajo y también como movilización permanente hacia el gobierno opresor que tenemos".

La ficción de que todo marcha acorde al plan ya no se sostiene. “Sabemos que estos últimos meses fueron duros”, escribió el presidente Milei el pasado jueves en su cuenta de X, una admisión que hasta ahora no formaba parte de su repertorio. Tres días antes el ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho: “La inflación es un monstruo que no terminamos de domar”.

En este marco, Grabois advirtió que Milei "va a dejar un muerto" y "una sociedad fragmentada en todo aspecto". Además, alertó que "puede haber una crisis de gobernabilidad" en los próximos meses por las políticas y los escándalos que rodean a la cúpula libertaria.

Grabois cargó contra Milei por la eliminación del programa Volver al Trabajo

La decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de dar de baja el Programa Volver al Trabajo (VAT) impactó de lleno en barrios de todo el país. Mientras los trabajadores sufren las consecuencias del ajuste del Presidente y no pueden cubrir la canasta básica, este nuevo golpe del Gobierno nacional a su bolsillo profundiza el plan de hambre. Sobre la suspensión de la asistencia, Grabois sostuvo que "le van a sacar a más de 900.000 personas de toda pobreza lo que tenían para sobrevivir".

El dirigente de Patria Grande aseguró que las clases populares sufrirán la pérdida de "90 mil millones de pesos por mes". En esta línea, afirmó que la decisión no es al azar, sino que se enmarca en un proceso de "demonización y persecución" que sufren las organizaciones sociales. Los bajos salarios se instalaron como la principal preocupación de los argentinos ante la realidad de unas paritarias que le corren de atrás a los precios, algo que ocurre prácticamente desde que Milei llegó a la Casa Rosada.

Mientras los argentinos sufren el contexto de crisis, el candidato del peronismo advirtió que "la narcoestructura" y la corrupción libertaria avanzan. Las sucesivas revelaciones sobre las presuntas irregularidades del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, persiguen como sombra a los hermanos Milei. En tanto, cargó contra el ex diputado José Luis Espert, apuntado por la Justicia por falsear declaraciones juradas de bienes personales y ganancias, esconder cuentas bancarias y sospechar que usó empresas como pantalla y hasta un testaferro para presuntamente “blanquear” dinero ilícito.

Para Grabois, Milei "es un títere de Trump"

Se cumple un año del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la economía de Milei está cada vez peor. Horas después del aniversario, Grabois señaló que el presidente argentino "es un títere del poder real" y "está colgado del gobierno de Trump".

En octubre pasado, el plan económico de Milei-Caputo necesitó un nuevo salvataje financiero, esta vez en forma directa por los Estados Unidos de Trump, vía la Secretaría del Tesoro, por un paquete de 20.000 millones de dólares, de los cuales se entregaron 2500 millones, que fueron devueltos a las pocas semanas posteriores a las elecciones de medio término.

Mientras Milei hace alarde de su amistad y lo visita cada vez que puede, el mandatario de Estados Unidos reconoció que le gusta "rodearse de perdedores" porque lo hacen "sentir mejor". "En realidad, siempre me gusta estar rodeado de perdedores porque me hace sentir mejor. Odio a los tipos que son muy, muy exitosos y a los que hay que escuchar sus historias de éxito. Me gusta la gente a la que le gusta escuchar mis éxitos", dijo Trump durante una conferencia en un evento en Miami.