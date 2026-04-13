Ante la crisis, más ajuste: Milei reducirá un 2,5% el presupuesto de todos los ministerios

Por orden del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobierno de Javier Milei profundizará el ajuste del gasto público para todos los ministerios en medio de la crisis en la recaudación, con una reducción equivalente al 2,5% del gasto corriente.

Así lo confirmó el propio Gobierno a raíz de un posteo en redes del periodista Luis Majul. "Buen día. Ayer dije que Luis Caputo había pedido un ajuste del 20% a todos los ministerios. Me equivoqué", comenzó señalando el conductor de La Nación Más.

"La información correcta es que Manuel Adorni pidió a los ministros un plan de ajuste del 2% del gasto corriente y del 20% del gasto de capital. Lo deberían tener listo para el 30 de abril. El ajuste en su totalidad ascendería, entonces, a casi el 2.5% del gasto corriente", precisó Majul.

Luego, se disculpó por el dato erróneo de ayer por la noche: "Los datos son los datos. Y los errores son los errores. Cuando se cometen, hay que corregirlos y pedir disculpas. Que tengan todos un lindo día", cerró el periodista..

La información fue ratificada por el propio Gobierno luego de que el posteo de Majul fuera retuiteado por el propio Adorni. Además, el mismo Milei citó el tuit del periodista con la frase "EXCELENTE ACTITUD...!!!", elogiando sus disculpas.

La caída en la recaudación por octavo mes consecutivo

El ajuste en el gasto público de los ministerios se dio luego de que la recaudación tributaria registrara una caída del 4,7% en marzo, acumulando ocho meses consecutivos en retroceso, tras una fuerte caída del consumo interno y un atraso de salario real que comprometió los aportes en seguridad social. De este modo, queda comprometido el superávit primario a nivel nacional, lo que lleva al Gobierno a optar por profundizar el ajuste para evitar caer en el déficit fiscal.

En concreto, los recursos tributarios de marzo totalizaron 16 billones de pesos, con un aumento interanual del 26,2%, por debajo de una inflación estimada en 32,2%, lo que implica una caída real del 4,7%, aunque el dato definitivo se confirmará con la publicación de la inflación oficial del mes, este martes 14 de abril.

Además, en el primer trimestre, la recaudación acumuló 50 billones de pesos, con una suba interanual del 22,7%, lo que se traduce en una caída real del 18% frente a la inflación acumulada en esos últimos 12 meses.

La recaudación había caído 12% en enero y 13% en febrero, por lo que en marzo la contracción se moderó, aunque al tratarse del octavo mes consecutivo en baja comienza a evidenciarse la necesidad de un recorte del gasto más alto, lo que genera el peligro de profundizar el progresivo estancamiento de la actividad.