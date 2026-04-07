Organizaciones sociales y trabajadores de Catamarca marchan contra la eliminación de Volver al Trabajo: "Desamparados"

Organizaciones señalan que "cada vez hay más desocupación" en la provincia. (Foto: El Esquiú Play).

La eliminación del programa Volver al Trabajo (VAT) por decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, atentó contra la vida de miles de familias que dependen de la asistencia para subsistir en un contexto económico crítico. Este martes, organizaciones sociales, jubilados y vecinos autoconvocados realizan una manifestación en Catamarca en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Mientras los trabajadores catamarqueños sufren las consecuencias del ajuste del gobernador Raúl Jalil y no pueden cubrir la canasta básica, este nuevo golpe del Gobierno nacional profundiza el plan de hambre libertario. Desde las organizaciones cuestionan con dureza la falta de argumentos por parte del Ejecutivo Nacional.

En el texto, la cartera de Pettovello expresó que las personas inscriptas ya fueron "notificadas por correo electrónico" y por la aplicación Mi Argentina. "Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral", agregó.

La manifestación se replica en otros puntos del país, como fue la semana pasada en Jujuy. Según indicaron los dirigentes sociales, podrían profundizarse las medidas si no hay respuestas. El dirigente de Izquierda Pedro Saracho remarcó que los programas sociales no eran una asistencia sin contraprestación, sino que implicaban tareas comunitarias. “Muchos compañeros trabajan cuatro horas diarias en limpieza, mantenimiento de espacios públicos o tareas barriales. No es que no hacen nada”, explicó.

Por su parte, la dirigente del Frente de Izquierda Alejandra Figueroa cuestionó con dureza la medida y advirtió sobre el impacto social que generará. “Era una ayuda mínima, de 78 mil pesos, pero servía para una garrafa o para la comida de uno o dos días. Hoy esas familias quedan totalmente desamparadas”, señaló. Además, criticó que no exista una alternativa concreta: “No hay un solo proyecto que garantice fuentes de trabajo. Cada vez hay más desocupación y más familias en situación crítica”, señaló en diálogo con El Esquiú Play,​​​​​​.

En la misma línea, anunció que desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) impulsarán una presentación judicial para frenar la medida. “Vamos a presentar un amparo a nivel nacional para exigir la continuidad y que se cumpla con las capacitaciones prometidas, que nunca se hicieron”, afirmó.

Chau Volver al Trabajo: qué pasará ahora con los beneficiarios

Luego de la decisión del presidente Javier Milei, el Estado argentino dejará de pagarle $78.000 a casi 900 mil personas que estaban inscriptas en el programa, destinado a trabajadores informales que precisaban asistencia económica. Había sido creado en marzo del 2020 y apuntaba a promover la inclusión socioproductiva y el desarrollo local.

Volver al Trabajo tenía como objetivo "desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales" de las personas para ayudarlos a alcanzar "un nivel de empleabilidad inicial real" y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Para recibir este programa los trabajadores debían constatar estar realizando cursos de formación laboral o capacitaciones certificadas, prácticas en ámbitos productivos o comunitarios o desarrollo de emprendimientos individuales o asociativos. Según trascendió, el Gobierno había definido desde su inicio un plazo de 24 meses para mantener este esquema.