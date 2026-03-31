La CGT logró frenar en la Justicia artículos clave de la reforma laboral libertaria.

La Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspendió una parte sustancial de la Reforma Laboral, con 34 artículos que quedaron suspendidos. El fallo, que responde a una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), pone en pausa de forma provisoria la aplicación de numerosos tramos de la norma hasta que se resuelva la cuestión de fondo, debido a indicios de inconstitucionalidad y el riesgo de generar "daños irreparables".

Uno por uno, qué decían los artículos que ahora quedaron en stand by.

La lista de los artículos suspendidos

Quiénes entran y quiénes salen de la ley de contrato de trabajo

Art. 1 (Nuevos excluidos) : la ley ya no se aplica a empleados públicos, personal doméstico (tienen su propio régimen), trabajadores independientes, repartidores de plataformas ni personal de barcos o presos.

: la ley ya no se aplica a empleados públicos, personal doméstico (tienen su propio régimen), trabajadores independientes, repartidores de plataformas ni personal de barcos o presos. Art. 3 (En caso de duda) : establece el principio de la norma más favorable. En caso de duda, prevalecerá la más favorable al trabajador, aplicando el criterio de agrupamiento por instituciones

: establece el principio de la norma más favorable. En caso de duda, prevalecerá la más favorable al trabajador, aplicando el criterio de agrupamiento por instituciones Art. 6 (Derechos que no se tocan) : se mantiene que el trabajador no puede renunciar por su cuenta a los derechos básicos que le dan la ley o su convenio.

: se mantiene que el trabajador no puede renunciar por su cuenta a los derechos básicos que le dan la ley o su convenio. Art. 9 (La cuenta de los años) : Si un trabajador se va y vuelve con el mismo empleador, su antigüedad anterior no se cuenta si pasaron más de dos (2) años.

: Si un trabajador se va y vuelve con el mismo empleador, su antigüedad anterior no se cuenta si pasaron más de dos (2) años. Art. 10 (Juicios gratis): el trabajador sigue sin pagar gastos por demandar, y su casa está protegida; pero si el abogado infla el reclamo sin sentido, ahora también es responsable de los costos.

Contratistas, agencias y "changas"

Art. 13 (¿Es empleado o no?) : se presume que hay trabajo si hay dependencia. Pero si hay facturas de por medio por servicios profesionales o de oficios, esa presunción ya no corre.

: se presume que hay trabajo si hay dependencia. Pero si hay facturas de por medio por servicios profesionales o de oficios, esa presunción ya no corre. Art. 16 e Intermediarios (Arts. 17, 18 y 19) : el jefe es quien registra. Las empresas que usan empleados de agencias temporales o subcontratistas solo responden por el tiempo que el trabajador estuvo con ellas. Si el dueño controla que el contratista pague todo, queda libre de culpas.

: el jefe es quien registra. Las empresas que usan empleados de agencias temporales o subcontratistas solo responden por el tiempo que el trabajador estuvo con ellas. Si el dueño controla que el contratista pague todo, queda libre de culpas. Cambios en el día a día y papeles.

Art. 23 (Cambios de tareas) : el jefe puede cambiar formas de trabajo siempre que no afecte lo esencial ni le haga perder plata al empleado (se quitó el concepto de "daño moral").

: el jefe puede cambiar formas de trabajo siempre que no afecte lo esencial ni le haga perder plata al empleado (se quitó el concepto de "daño moral"). Art. 24 (Límites al jefe) : el empleador debe manejarse siempre dentro de lo que dicen la ley y los convenios.

: el empleador debe manejarse siempre dentro de lo que dicen la ley y los convenios. Art. 25 (El certificado de trabajo): la empresa tiene hasta 45 días para darte los papeles de aportes y servicios cuando te vas. Se pueden entregar de forma digital.

Nuevas formas de contrato

Art. 26 (Derogación) : se eliminó un capítulo entero de la ley vieja sobre ciertas modalidades de contrato.

: se eliminó un capítulo entero de la ley vieja sobre ciertas modalidades de contrato. Art. 27 (Medio tiempo) : se permite hacer horas extra voluntarias, pero no pueden pasarse del límite legal. El sueldo debe ser proporcional al de jornada completa.

: se permite hacer horas extra voluntarias, pero no pueden pasarse del límite legal. El sueldo debe ser proporcional al de jornada completa. Art. 28 (Contrato con fecha de fin) : si te echan antes de tiempo, la indemnización se calcula pensando en lo que hubieras ganado hasta el final del contrato.

: si te echan antes de tiempo, la indemnización se calcula pensando en lo que hubieras ganado hasta el final del contrato. Art. 30 (Trabajo en equipo): si un grupo trabaja para un tercero de forma fija, ese tercero es el responsable legal.

El bolsillo: Sueldos, propinas y premios

Art. 31 (Beneficios extra): el comedor, la ropa de trabajo, la guardería o los cursos no son parte del sueldo "en blanco" y no pagan aportes.

el comedor, la ropa de trabajo, la guardería o los cursos no son parte del sueldo "en blanco" y no pagan aportes. Art. 32 (Propinas) : no se consideran parte del sueldo bajo ningún concepto.

: no se consideran parte del sueldo bajo ningún concepto. Art. 33 (Premios por mérito) : las empresas pueden dar bonos variables por productividad que no se vuelven obligatorios para siempre.

: las empresas pueden dar bonos variables por productividad que no se vuelven obligatorios para siempre. Art. 34 (Gastos que no son sueldo): no se cuenta como salario el pago de internet, celular para el trabajo, viáticos con ticket o el uso del auto.

Descansos y salud

Art. 41 (Vacaciones) : se pueden fraccionar en períodos de al menos 7 días y se pueden tomar fuera del verano si hay acuerdo.

: se pueden fraccionar en períodos de al menos 7 días y se pueden tomar fuera del verano si hay acuerdo. Art. 42 (Banco de horas) : se puede acordar compensar horas: trabajás más un día y menos otro, siempre respetando los descansos de 12 horas entre jornadas.

: se puede acordar compensar horas: trabajás más un día y menos otro, siempre respetando los descansos de 12 horas entre jornadas. Art. 43 (Promedio de horas) : los convenios pueden fijar horarios que se compensen semanalmente.

: los convenios pueden fijar horarios que se compensen semanalmente. Art. 44 (Estar enfermo): este artículo sufrió una modificación drástica de contenido. Mientras que en los borradores se proponía usarlo para recortar el sueldo por "actividades riesgosas", el texto final de la ley lo destina únicamente a regular el aviso al empleador: el trabajador debe informar su inasistencia por enfermedad o accidente durante la primera jornada, salvo fuerza mayor.

Indemnización por despidos y fin de la relación

Art. 46 y 47 (Si cambia el dueño) : si la empresa se vende, los empleados pasan al nuevo dueño manteniendo su antigüedad.

: si la empresa se vende, los empleados pasan al nuevo dueño manteniendo su antigüedad. Art. 48 (El aviso) : para echar a alguien, el aviso previo es de 1 mes (si tenés menos de 5 años de antigüedad) o 2 meses (si tenés más).

: para echar a alguien, el aviso previo es de 1 mes (si tenés menos de 5 años de antigüedad) o 2 meses (si tenés más). Art. 50 (Chau de común acuerdo) : se puede terminar el contrato yendo a un escribano o al Ministerio. Si pasan dos meses sin que nadie aparezca a trabajar ni reclame nada, se considera terminado.

: se puede terminar el contrato yendo a un escribano o al Ministerio. Si pasan dos meses sin que nadie aparezca a trabajar ni reclame nada, se considera terminado. Art. 51 (La indemnización) : sólo cuenta la mejor remuneración "mensual, normal y habitual" que haya sido devengada y pagada. Quedan definitivamente fuera conceptos que no se cobran todos los meses, como el aguinaldo (SAC) y premios anuales

: sólo cuenta la mejor remuneración "mensual, normal y habitual" que haya sido devengada y pagada. Quedan definitivamente fuera conceptos que no se cobran todos los meses, como el aguinaldo (SAC) y premios anuales Art. 53 (Si volvés a la misma empresa): si te echan de nuevo, de la indemnización se resta lo que ya te pagaron antes, ajustado por inflación.

Los juicios laborales