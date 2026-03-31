"Estamos padeciendo esto": 28 mil familias jujeñas a la deriva tras la eliminación del programa Volver al Trabajo

La decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de dar de baja el Programa Volver al Trabajo (VAT) impactó de lleno en los barrios de Jujuy: unas 28 mil familias quedaron a la deriva tras la eliminación del ex Potenciar Trabajo, que abonaba $78.000 a unos 900 mil trabajadores informales que participaban de capacitaciones, prácticas o tenían emprendimientos.

En el texto, la cartera de Pettovello expresó que las personas inscriptas ya fueron "notificadas por correo electrónico" y por la aplicación Mi Argentina. "Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral", agregó. Hasta el momento, desde el Gobierno no se informó oficialmente sobre los detalles de estos nuevos vouchers que reemplazarían las capacitaciones.

Mientras los trabajadores jujeños sufren las consecuencias del ajuste del gobernador Carlos Sadir y no pueden cubrir la canasta básica, este nuevo golpe del Gobierno nacional a su bolsillo profundiza el plan de hambre libertario. Desde las organizaciones cuestionan con dureza la falta de argumentos por parte del Ejecutivo Nacional. “No dan ningún tipo de explicación. Estamos padeciendo todo esto”, sostuvo Gonzalo Maurin, referente de Nuestramérica – Movimiento Popular.

Además, vinculó esta baja con el parate general de la actividad: “Pedimos trabajo para las cooperativas, pero no solo no hay mejoras, sino que las fábricas están echando gente”, afirmó en declaraciones para El Submarino Jujuy. “Era un pequeño aporte de 78 mil pesos que servía para cubrir servicios básicos como luz o agua”, explicó. En un contexto donde las boletas de EJESA y Agua de los Andes no paran de subir, la quita de esta asistencia funciona como un ataque devastador para la economía informal.

Chau Volver al Trabajo: qué pasará ahora con los beneficiarios

Luego de la decisión del presidente Javier Milei, el Estado argentino dejará de pagarle $78.000 a casi 900 mil personas que estaban inscriptas en el programa, destinado a trabajadores informales que precisaban asistencia económica. Había sido creado en marzo del 2020 y apuntaba a promover la inclusión socioproductiva y el desarrollo local.

Volver al Trabajo tenía como objetivo "desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales" de las personas para ayudarlos a alcanzar "un nivel de empleabilidad inicial real" y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Para recibir este programa los trabajadores debían constatar estar realizando cursos de formación laboral o capacitaciones certificadas, prácticas en ámbitos productivos o comunitarios o desarrollo de emprendimientos individuales o asociativos. Según trascendió, el Gobierno había definido desde su inicio un plazo de 24 meses para mantener este esquema.

Las críticas de la UTEP

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) salieron a cuestionar su eliminación al afirmar que no se trata de "una asignación mensual no remunerativa" sino que es "el salario conquistado con trabajo, lucha y organización". "Para las trabajadoras de cuidado comunitario, es todo su ingreso", planteó el gremio en redes sociales.

Además, la organización apuntó contra la caída de empleo durante los más de dos años del gobierno de Javier Milei. "¿De qué vuelta al trabajo hablan, si desde que son gobierno se perdieron más de 300 mil empleos? El plan de miseria planificada ya implicó la destrucción de 300 mil empleos en el mercado formal y la perdida del salario de 900 mil trabajadores de la economía popular", se agregó.