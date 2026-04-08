Uno por uno, los más de 100 diputados que avalaron la censura a El Destape y otros medios

Casi 125 diputados se manifestaron a favor de la censura por parte del gobierno de Javier Milei contra medios como El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, a los que acusaron de formar parte de una presunta operación de desinformación rusa.
En los apartamientos del reglamento en la Cámara de Diputados, legisladores de la oposición repudiaron la decisión del gobierno de La Libertad Avanza de retirar acreditaciones de prensa en Casa Rosada a medios de comunicación, entre ellos, El Destape.
Las diputadas de Unión por la Patria Lorena Pokoik y del Frente de Izquierda y los Trabajadores Romina Del Pla pidieron el apartamiento del reglamento para tratar sus respectivos proyectos de repudio a la decisión del Gobierno nacional.
"La utilización de acreditaciones como herramienta de exclusión configura un mecanismo de censura indirecta. La discriminación basada en criterios editoriales y posiciones críticas vulnera el principio de la ley y contradice obligaciones constitucionales y convencionales", señaló Pokoik.
Por su parte, Del Pla sostuvo la necesidad de "abordar no solo la gravedad que tiene esta persecución a los trabajadores de prensa, sino con el derecho de información", para luego señalar que viene de "un gobierno repleto de casos de corrupción"
El apartamiento del reglamento de Del Pla cosechó 122 votos a favor, 113 en contra y una abstención, mientras que el texto presentado por Pokoik obtuvo 125 manos a favor, 115 en contra y una abstención. Se necesitaban dos tercios de la Cámara para debatir los textos en el recinto.
Quiénes fueron los diputados que avalaron la censura a El Destape y a otros medios
AGUERO, GUILLERMO CESAR Ucr - Union Civica Radical Chaco
AJMECHET, SABRINA La Libertad Avanza C.A.B.A.
ALMENA, CARLOS ALBERTO La Libertad Avanza San Luis
ALMIRON, LISANDRO La Libertad Avanza Corrientes
ANDREUSSI, BARBARA La Libertad Avanza Jujuy
ANSALONI, PABLO La Libertad Avanza Buenos Aires
ARABIA, DAMIAN La Libertad Avanza C.A.B.A.
ARDOHAIN, MARTIN Pro La Pampa
AVICO, BELEN La Libertad Avanza Córdoba
BASUALDO, ATILIO La Libertad Avanza Formosa
BECERRA, MONICA La Libertad Avanza San Luis
BENEDIT, BELTRAN La Libertad Avanza Entre Ríos
BENEGAS LYNCH, BERTIE La Libertad Avanza Buenos Aires
BIANCHETTI, EMMANUEL Pro Misiones
BONGIOVANNI, ALEJANDRO La Libertad Avanza Santa Fe
BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza Córdoba
BRIZUELA, ADRIAN La Libertad Avanza Catamarca
BRUNO, ELIANA La Libertad Avanza Salta
CAMPERO, MARIANO La Libertad Avanza Tucumán
CARRANCIO, ALEJANDRO La Libertad Avanza Buenos Aires
CASTELNUOVO, GISELLE La Libertad Avanza Buenos Aires
CHICONI, ABEL La Libertad Avanza San Juan
CIPOLINI, GERARDO Ucr - Union Civica Radical Chaco
CORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza Mendoza
DE ANDREIS, FERNANDO Pro C.A.B.A.
DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro Buenos Aires
DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza Santa Fe
EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza C.A.B.A.
FARGOSI, ALEJANDRO La Libertad Avanza C.A.B.A.
FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro C.A.B.A.
FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza C.A.B.A.
FIGLIUOLO, SERGIO La Libertad Avanza Buenos Aires
FLORES, MARIA GABRIELA La Libertad Avanza Salta
FREGONESE, ALICIA Pro Entre Ríos
FRIAS, MAIRA La Libertad Avanza Chubut
GALLARDO, MARIA VIRGINIA La Libertad Avanza Corrientes
GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza Chaco
GIAMPIERI, ANTONELA Pro C.A.B.A.
GIUDICI, SILVANA La Libertad Avanza C.A.B.A.
GOITIA, ROSARIO La Libertad Avanza Chaco
GONZALES, ALFREDO La Libertad Avanza Jujuy
GONZALEZ ESTEVARENA, MARIA LUISA La Libertad Avanza Buenos Aires
GONZALEZ, DIOGENES IGNACIO Ucr - Union Civica Radical Corrientes
GRUBER, MAURA La Libertad Avanza Misiones
GUZMAN, JAIRO La Libertad Avanza Santa Cruz
HARTFIELD, DIEGO La Libertad Avanza Misiones
HOLZMAN, PATRICIA La Libertad Avanza C.A.B.A.
HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza Tucumán
HUMENUK, GLADYS La Libertad Avanza Buenos Aires
IBAÑEZ, MARIA CECILIA La Libertad Avanza Córdoba
JAIME QUIROGA, CARLOS GUSTAVO Produccion Y Trabajo San Juan
LAUMANN, ANDRES ARIEL La Libertad Avanza Entre Ríos
LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza Buenos Aires
LEONE, ANDRES La Libertad Avanza C.A.B.A.
LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza Mendoza
LLUCH, ENRIQUE La Libertad Avanza Córdoba
LONGO, JOHANNA SABRINA La Libertad Avanza Buenos Aires
MACYSZYN, LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires
MARTINEZ, ALVARO La Libertad Avanza Mendoza
MAYORAZ, NICOLAS La Libertad Avanza Santa Fe
MEDINA, GLADYS Independencia Tucumán
METRAL ASENSIO, JULIETA La Libertad Avanza Mendoza
MOLINUEVO, SOLEDAD La Libertad Avanza Tucumán
MONDACA, SOLEDAD La Libertad Avanza Neuquén
MONTENEGRO, GUILLERMO La Libertad Avanza Buenos Aires
MONTENEGRO, JUAN PABLO La Libertad Avanza Santa Fe
MORCHIO, FRANCISCO La Libertad Avanza Entre Ríos
MORENO OVALLE, JULIO La Libertad Avanza Salta
MUÑOZ, GABRIELA LUCIANA La Libertad Avanza Neuquén
NIERI, LISANDRO Ucr - Union Civica Radical Mendoza
NIVEYRO, MIRIAM La Libertad Avanza Buenos Aires
NOGUERA, JAVIER Independencia Tucumán
OJEDA, JOAQUIN La Libertad Avanza Buenos Aires
PAREJA, SEBASTIAN La Libertad Avanza Buenos Aires
PATIÑO BRIZUELA, MARCOS La Libertad Avanza Córdoba
PAULI, SANTIAGO La Libertad Avanza Tierra del Fuego
PELLEGRINI, AGUSTIN La Libertad Avanza Santa Fe
PELLI, FEDERICO AGUSTIN La Libertad Avanza Tucumán
PELUC, JOSE La Libertad Avanza San Juan
PETRI, LUIS La Libertad Avanza Mendoza
PETROVICH, MARIA LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires
PICAT, LUIS ALBINO La Libertad Avanza Córdoba
PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA Produccion Y Trabajo San Juan
PONCE, MARIA CELESTE La Libertad Avanza Córdoba
QUINTAR, MANUEL La Libertad Avanza Jujuy
RAVERA, VALENTINA La Libertad Avanza Santa Fe
RAVIER, ADRIAN La Libertad Avanza La Pampa
RAZZINI, VERONICA La Libertad Avanza Santa Fe
REICHARDT, KAREN La Libertad Avanza Buenos Aires
RIESCO, GASTON La Libertad Avanza Neuquén
RITONDO, CRISTIAN A. Pro Buenos Aires
ROCA, GONZALO La Libertad Avanza Córdoba
RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA La Libertad Avanza Córdoba
RODRIGUEZ, MIGUEL La Libertad Avanza Tierra del Fuego
SANCHEZ WRBA, JAVIER Pro Buenos Aires
SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA La Libertad Avanza Buenos Aires
SANTURIO, SANTIAGO La Libertad Avanza Buenos Aires
SCHNEIDER, DARIO Ucr - Union Civica Radical Entre Ríos
SOLDANO, LAURA La Libertad Avanza Córdoba
TOMASSONI, YAMILE La Libertad Avanza Santa Fe
TORRES, RUBEN DARIO La Libertad Avanza Buenos Aires
TORTORIELLO, ANIBAL La Libertad Avanza Rio Negro
TOURNIER, JOSE FEDERICO La Libertad Avanza Corrientes
TREFFINGER, CESAR La Libertad Avanza Chubut
URIEN, HERNAN La Libertad Avanza Buenos Aires
VASQUEZ, PATRICIA La Libertad Avanza Buenos Aires
VERA, ANDREA FERNANDA La Libertad Avanza Buenos Aires
VERASAY, PAMELA FERNANDA Ucr - Union Civica Radical Mendoza
VILLAVERDE, LORENA La Libertad Avanza Rio Negro
VISCONTI, GINO La Libertad Avanza La Rioja
YEZA, MARTIN Pro Buenos Aires
ZAPATA, CARLOS RAUL La Libertad Avanza Salta
Los diputados Pablo Outes y Elia Fernández votaron en contra en el pedido de apartamiento de Pokoik, pero votaron distinto en el de Del Pla: el primero a favor y la segunda se ausentó.