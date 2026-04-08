Uno por uno, los más de 100 diputados que avalaron la censura a El Destape y otros medios

Casi 125 diputados se manifestaron a favor de la censura por parte del gobierno de Javier Milei contra medios como El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, a los que acusaron de formar parte de una presunta operación de desinformación rusa.

En los apartamientos del reglamento en la Cámara de Diputados, legisladores de la oposición repudiaron la decisión del gobierno de La Libertad Avanza de retirar acreditaciones de prensa en Casa Rosada a medios de comunicación, entre ellos, El Destape.

Las diputadas de Unión por la Patria Lorena Pokoik y del Frente de Izquierda y los Trabajadores Romina Del Pla pidieron el apartamiento del reglamento para tratar sus respectivos proyectos de repudio a la decisión del Gobierno nacional.

"La utilización de acreditaciones como herramienta de exclusión configura un mecanismo de censura indirecta. La discriminación basada en criterios editoriales y posiciones críticas vulnera el principio de la ley y contradice obligaciones constitucionales y convencionales", señaló Pokoik.

Por su parte, Del Pla sostuvo la necesidad de "abordar no solo la gravedad que tiene esta persecución a los trabajadores de prensa, sino con el derecho de información", para luego señalar que viene de "un gobierno repleto de casos de corrupción"

El apartamiento del reglamento de Del Pla cosechó 122 votos a favor, 113 en contra y una abstención, mientras que el texto presentado por Pokoik obtuvo 125 manos a favor, 115 en contra y una abstención. Se necesitaban dos tercios de la Cámara para debatir los textos en el recinto.

Quiénes fueron los diputados que avalaron la censura a El Destape y a otros medios

AGUERO, GUILLERMO CESAR Ucr - Union Civica Radical Chaco

AJMECHET, SABRINA La Libertad Avanza C.A.B.A.

ALMENA, CARLOS ALBERTO La Libertad Avanza San Luis

ALMIRON, LISANDRO La Libertad Avanza Corrientes

ANDREUSSI, BARBARA La Libertad Avanza Jujuy

ANSALONI, PABLO La Libertad Avanza Buenos Aires

ARABIA, DAMIAN La Libertad Avanza C.A.B.A.

ARDOHAIN, MARTIN Pro La Pampa

AVICO, BELEN La Libertad Avanza Córdoba

BASUALDO, ATILIO La Libertad Avanza Formosa

BECERRA, MONICA La Libertad Avanza San Luis

BENEDIT, BELTRAN La Libertad Avanza Entre Ríos



BENEGAS LYNCH, BERTIE La Libertad Avanza Buenos Aires

BIANCHETTI, EMMANUEL Pro Misiones

BONGIOVANNI, ALEJANDRO La Libertad Avanza Santa Fe

BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza Córdoba

BRIZUELA, ADRIAN La Libertad Avanza Catamarca

BRUNO, ELIANA La Libertad Avanza Salta

CAMPERO, MARIANO La Libertad Avanza Tucumán

CARRANCIO, ALEJANDRO La Libertad Avanza Buenos Aires

CASTELNUOVO, GISELLE La Libertad Avanza Buenos Aires

CHICONI, ABEL La Libertad Avanza San Juan

CIPOLINI, GERARDO Ucr - Union Civica Radical Chaco

CORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza Mendoza

DE ANDREIS, FERNANDO Pro C.A.B.A.

DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro Buenos Aires

DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza Santa Fe

EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza C.A.B.A.

FARGOSI, ALEJANDRO La Libertad Avanza C.A.B.A.

FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro C.A.B.A.

FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza C.A.B.A.

FIGLIUOLO, SERGIO La Libertad Avanza Buenos Aires

FLORES, MARIA GABRIELA La Libertad Avanza Salta

FREGONESE, ALICIA Pro Entre Ríos

FRIAS, MAIRA La Libertad Avanza Chubut

GALLARDO, MARIA VIRGINIA La Libertad Avanza Corrientes

GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza Chaco



GIAMPIERI, ANTONELA Pro C.A.B.A.

GIUDICI, SILVANA La Libertad Avanza C.A.B.A.

GOITIA, ROSARIO La Libertad Avanza Chaco

GONZALES, ALFREDO La Libertad Avanza Jujuy

GONZALEZ ESTEVARENA, MARIA LUISA La Libertad Avanza Buenos Aires

GONZALEZ, DIOGENES IGNACIO Ucr - Union Civica Radical Corrientes

GRUBER, MAURA La Libertad Avanza Misiones

GUZMAN, JAIRO La Libertad Avanza Santa Cruz

HARTFIELD, DIEGO La Libertad Avanza Misiones

HOLZMAN, PATRICIA La Libertad Avanza C.A.B.A.

HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza Tucumán

HUMENUK, GLADYS La Libertad Avanza Buenos Aires

IBAÑEZ, MARIA CECILIA La Libertad Avanza Córdoba

JAIME QUIROGA, CARLOS GUSTAVO Produccion Y Trabajo San Juan

LAUMANN, ANDRES ARIEL La Libertad Avanza Entre Ríos

LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza Buenos Aires

LEONE, ANDRES La Libertad Avanza C.A.B.A.

LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza Mendoza

LLUCH, ENRIQUE La Libertad Avanza Córdoba

LONGO, JOHANNA SABRINA La Libertad Avanza Buenos Aires

MACYSZYN, LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires

MARTINEZ, ALVARO La Libertad Avanza Mendoza

MAYORAZ, NICOLAS La Libertad Avanza Santa Fe

MEDINA, GLADYS Independencia Tucumán

METRAL ASENSIO, JULIETA La Libertad Avanza Mendoza

MOLINUEVO, SOLEDAD La Libertad Avanza Tucumán

MONDACA, SOLEDAD La Libertad Avanza Neuquén

MONTENEGRO, GUILLERMO La Libertad Avanza Buenos Aires

MONTENEGRO, JUAN PABLO La Libertad Avanza Santa Fe

MORCHIO, FRANCISCO La Libertad Avanza Entre Ríos

MORENO OVALLE, JULIO La Libertad Avanza Salta

MUÑOZ, GABRIELA LUCIANA La Libertad Avanza Neuquén

NIERI, LISANDRO Ucr - Union Civica Radical Mendoza

NIVEYRO, MIRIAM La Libertad Avanza Buenos Aires

NOGUERA, JAVIER Independencia Tucumán

OJEDA, JOAQUIN La Libertad Avanza Buenos Aires

PAREJA, SEBASTIAN La Libertad Avanza Buenos Aires

PATIÑO BRIZUELA, MARCOS La Libertad Avanza Córdoba

PAULI, SANTIAGO La Libertad Avanza Tierra del Fuego

PELLEGRINI, AGUSTIN La Libertad Avanza Santa Fe

PELLI, FEDERICO AGUSTIN La Libertad Avanza Tucumán

PELUC, JOSE La Libertad Avanza San Juan

PETRI, LUIS La Libertad Avanza Mendoza

PETROVICH, MARIA LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires

PICAT, LUIS ALBINO La Libertad Avanza Córdoba

PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA Produccion Y Trabajo San Juan

PONCE, MARIA CELESTE La Libertad Avanza Córdoba

QUINTAR, MANUEL La Libertad Avanza Jujuy

RAVERA, VALENTINA La Libertad Avanza Santa Fe

RAVIER, ADRIAN La Libertad Avanza La Pampa

RAZZINI, VERONICA La Libertad Avanza Santa Fe

REICHARDT, KAREN La Libertad Avanza Buenos Aires

RIESCO, GASTON La Libertad Avanza Neuquén

RITONDO, CRISTIAN A. Pro Buenos Aires

ROCA, GONZALO La Libertad Avanza Córdoba

RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA La Libertad Avanza Córdoba

RODRIGUEZ, MIGUEL La Libertad Avanza Tierra del Fuego

SANCHEZ WRBA, JAVIER Pro Buenos Aires

SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA La Libertad Avanza Buenos Aires

SANTURIO, SANTIAGO La Libertad Avanza Buenos Aires

SCHNEIDER, DARIO Ucr - Union Civica Radical Entre Ríos

SOLDANO, LAURA La Libertad Avanza Córdoba

TOMASSONI, YAMILE La Libertad Avanza Santa Fe

TORRES, RUBEN DARIO La Libertad Avanza Buenos Aires

TORTORIELLO, ANIBAL La Libertad Avanza Rio Negro

TOURNIER, JOSE FEDERICO La Libertad Avanza Corrientes

TREFFINGER, CESAR La Libertad Avanza Chubut

URIEN, HERNAN La Libertad Avanza Buenos Aires

VASQUEZ, PATRICIA La Libertad Avanza Buenos Aires

VERA, ANDREA FERNANDA La Libertad Avanza Buenos Aires

VERASAY, PAMELA FERNANDA Ucr - Union Civica Radical Mendoza

VILLAVERDE, LORENA La Libertad Avanza Rio Negro

VISCONTI, GINO La Libertad Avanza La Rioja

YEZA, MARTIN Pro Buenos Aires

ZAPATA, CARLOS RAUL La Libertad Avanza Salta

Los diputados Pablo Outes y Elia Fernández votaron en contra en el pedido de apartamiento de Pokoik, pero votaron distinto en el de Del Pla: el primero a favor y la segunda se ausentó.