Uno por uno, los más de 100 diputados que avalaron la censura a El Destape y otros medios

Casi 125 legisladores nacionales rechazaron los proyectos que repudiaban la suspensión de las acreditaciones a medios de comunicación, entre ellos, El Destape.

08 de abril, 2026 | 18.03

Casi 125 diputados se manifestaron a favor de la censura por parte del gobierno de Javier Milei contra medios como El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, a los que acusaron de formar parte de una presunta operación de desinformación rusa.

En los apartamientos del reglamento en la Cámara de Diputados, legisladores de la oposición repudiaron la decisión del gobierno de La Libertad Avanza de retirar acreditaciones de prensa en Casa Rosada a medios de comunicación, entre ellos, El Destape.

Las diputadas de Unión por la Patria Lorena Pokoik y del Frente de Izquierda y los Trabajadores Romina Del Pla pidieron el apartamiento del reglamento para tratar sus respectivos proyectos de repudio a la decisión del Gobierno nacional.

"La utilización de acreditaciones como herramienta de exclusión configura un mecanismo de censura indirecta. La discriminación basada en criterios editoriales y posiciones críticas vulnera el principio de la ley y contradice obligaciones constitucionales y convencionales", señaló Pokoik.

Por su parte, Del Pla sostuvo la necesidad de "abordar no solo la gravedad que tiene esta persecución a los trabajadores de prensa, sino con el derecho de información", para luego señalar que viene de "un gobierno repleto de casos de corrupción"

El apartamiento del reglamento de Del Pla cosechó 122 votos a favor, 113 en contra y una abstención, mientras que el texto presentado por Pokoik obtuvo 125 manos a favor, 115 en contra y una abstención. Se necesitaban dos tercios de la Cámara para debatir los textos en el recinto.

Quiénes fueron los diputados que avalaron la censura a El Destape y a otros medios 

AGUERO, GUILLERMO CESAR    Ucr - Union Civica Radical    Chaco  

AJMECHET, SABRINA    La Libertad Avanza    C.A.B.A.    

ALMENA, CARLOS ALBERTO    La Libertad Avanza    San Luis    

ALMIRON, LISANDRO    La Libertad Avanza    Corrientes    

ANDREUSSI, BARBARA    La Libertad Avanza    Jujuy    

ANSALONI, PABLO    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

ARABIA, DAMIAN    La Libertad Avanza    C.A.B.A.    

ARDOHAIN, MARTIN    Pro    La Pampa    

AVICO, BELEN    La Libertad Avanza    Córdoba    

BASUALDO, ATILIO    La Libertad Avanza    Formosa    

BECERRA, MONICA    La Libertad Avanza    San Luis    

BENEDIT, BELTRAN    La Libertad Avanza    Entre Ríos    

BENEGAS LYNCH, BERTIE    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

BIANCHETTI, EMMANUEL    Pro    Misiones    

BONGIOVANNI, ALEJANDRO    La Libertad Avanza    Santa Fe    

BORNORONI, GABRIEL    La Libertad Avanza    Córdoba    

BRIZUELA, ADRIAN    La Libertad Avanza    Catamarca    

BRUNO, ELIANA    La Libertad Avanza    Salta    

CAMPERO, MARIANO    La Libertad Avanza    Tucumán    

CARRANCIO, ALEJANDRO    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

CASTELNUOVO, GISELLE    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

CHICONI, ABEL    La Libertad Avanza    San Juan    

CIPOLINI, GERARDO    Ucr - Union Civica Radical    Chaco    

CORREA LLANO, FACUNDO    La Libertad Avanza    Mendoza    

DE ANDREIS, FERNANDO    Pro    C.A.B.A.    

DE SENSI, MARIA FLORENCIA    Pro    Buenos Aires    

DIEZ, ROMINA    La Libertad Avanza    Santa Fe    

EMMA, NICOLAS    La Libertad Avanza    C.A.B.A.    

FARGOSI, ALEJANDRO    La Libertad Avanza    C.A.B.A.    

FERNANDEZ MOLERO, DAIANA    Pro    C.A.B.A.    

FERREYRA, ALIDA    La Libertad Avanza    C.A.B.A.    

FIGLIUOLO, SERGIO    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

FLORES, MARIA GABRIELA    La Libertad Avanza    Salta    

FREGONESE, ALICIA    Pro    Entre Ríos    

FRIAS, MAIRA    La Libertad Avanza    Chubut    

GALLARDO, MARIA VIRGINIA    La Libertad Avanza    Corrientes    

GARCIA, CARLOS    La Libertad Avanza    Chaco    

GIAMPIERI, ANTONELA    Pro    C.A.B.A.    

GIUDICI, SILVANA    La Libertad Avanza    C.A.B.A.    

GOITIA, ROSARIO    La Libertad Avanza    Chaco    

GONZALES, ALFREDO    La Libertad Avanza    Jujuy    

GONZALEZ ESTEVARENA, MARIA LUISA    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

GONZALEZ, DIOGENES IGNACIO    Ucr - Union Civica Radical    Corrientes    

GRUBER, MAURA    La Libertad Avanza    Misiones    

GUZMAN, JAIRO    La Libertad Avanza    Santa Cruz    

HARTFIELD, DIEGO    La Libertad Avanza    Misiones    

HOLZMAN, PATRICIA    La Libertad Avanza    C.A.B.A.    

HUESEN, GERARDO    La Libertad Avanza    Tucumán    

HUMENUK, GLADYS    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

IBAÑEZ, MARIA CECILIA    La Libertad Avanza    Córdoba    

JAIME QUIROGA, CARLOS GUSTAVO    Produccion Y Trabajo    San Juan    

LAUMANN, ANDRES ARIEL    La Libertad Avanza    Entre Ríos    

LEMOINE, LILIA    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

LEONE, ANDRES    La Libertad Avanza    C.A.B.A.    

LLANO, MERCEDES    La Libertad Avanza    Mendoza    

LLUCH, ENRIQUE    La Libertad Avanza    Córdoba    

LONGO, JOHANNA SABRINA    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

MACYSZYN, LORENA    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

MARTINEZ, ALVARO    La Libertad Avanza    Mendoza    

MAYORAZ, NICOLAS    La Libertad Avanza    Santa Fe    

MEDINA, GLADYS    Independencia    Tucumán    

METRAL ASENSIO, JULIETA    La Libertad Avanza    Mendoza    

MOLINUEVO, SOLEDAD    La Libertad Avanza    Tucumán    

MONDACA, SOLEDAD    La Libertad Avanza    Neuquén    

MONTENEGRO, GUILLERMO    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

MONTENEGRO, JUAN PABLO    La Libertad Avanza    Santa Fe    

MORCHIO, FRANCISCO    La Libertad Avanza    Entre Ríos    

MORENO OVALLE, JULIO    La Libertad Avanza    Salta    

MUÑOZ, GABRIELA LUCIANA    La Libertad Avanza    Neuquén    

NIERI, LISANDRO    Ucr - Union Civica Radical    Mendoza    

NIVEYRO, MIRIAM    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

NOGUERA, JAVIER    Independencia    Tucumán    

OJEDA, JOAQUIN    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

PAREJA, SEBASTIAN    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

PATIÑO BRIZUELA, MARCOS    La Libertad Avanza    Córdoba    

PAULI, SANTIAGO    La Libertad Avanza    Tierra del Fuego    

PELLEGRINI, AGUSTIN    La Libertad Avanza    Santa Fe

PELLI, FEDERICO AGUSTIN    La Libertad Avanza    Tucumán    

PELUC, JOSE    La Libertad Avanza    San Juan    

PETRI, LUIS    La Libertad Avanza    Mendoza    

PETROVICH, MARIA LORENA    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

PICAT, LUIS ALBINO    La Libertad Avanza    Córdoba    

PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA    Produccion Y Trabajo    San Juan    

PONCE, MARIA CELESTE    La Libertad Avanza    Córdoba    

QUINTAR, MANUEL    La Libertad Avanza    Jujuy

RAVERA, VALENTINA    La Libertad Avanza    Santa Fe    

RAVIER, ADRIAN    La Libertad Avanza    La Pampa    

RAZZINI, VERONICA    La Libertad Avanza    Santa Fe    

REICHARDT, KAREN    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

RIESCO, GASTON    La Libertad Avanza    Neuquén    

RITONDO, CRISTIAN A.    Pro    Buenos Aires    

ROCA, GONZALO    La Libertad Avanza    Córdoba    

RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA    La Libertad Avanza    Córdoba    

RODRIGUEZ, MIGUEL    La Libertad Avanza    Tierra del Fuego    

SANCHEZ WRBA, JAVIER    Pro    Buenos Aires    

SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

SANTURIO, SANTIAGO    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

SCHNEIDER, DARIO    Ucr - Union Civica Radical    Entre Ríos    

SOLDANO, LAURA    La Libertad Avanza    Córdoba    

TOMASSONI, YAMILE    La Libertad Avanza    Santa Fe    

TORRES, RUBEN DARIO    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

TORTORIELLO, ANIBAL    La Libertad Avanza    Rio Negro    

TOURNIER, JOSE FEDERICO    La Libertad Avanza    Corrientes    

TREFFINGER, CESAR    La Libertad Avanza    Chubut    

URIEN, HERNAN    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

VASQUEZ, PATRICIA    La Libertad Avanza    Buenos Aires

VERA, ANDREA FERNANDA    La Libertad Avanza    Buenos Aires    

VERASAY, PAMELA FERNANDA    Ucr - Union Civica Radical    Mendoza    

VILLAVERDE, LORENA    La Libertad Avanza    Rio Negro    

VISCONTI, GINO    La Libertad Avanza    La Rioja    

YEZA, MARTIN    Pro    Buenos Aires    

ZAPATA, CARLOS RAUL    La Libertad Avanza    Salta    

Los diputados Pablo Outes y Elia Fernández votaron en contra en el pedido de apartamiento de Pokoik, pero votaron distinto en el de Del Pla: el primero a favor y la segunda se ausentó.

