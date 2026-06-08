Antes del paro universitario de cinco días, Conadu Catamarca advierte que "está en riesgo el segundo cuatrimestre"

Los docentes de universidades de todo el país profundizan las medidas de fuerza para la próxima semana en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de sueldos del sector. Desde la Conadu Histórica en la provincia de Catamarca advirtieron que "está en riesgo el segundo cuatrimestre". En torno "a la situación política y gremial, situación de la universidad pública, el salario, el presupuesto y las condiciones de trabajo", el plenario convocó a una semana de paro del 16 al 20 de junio.

Según informaron las autoridades gremiales, la decisión de paralizar las actividades responde a la falta de respuestas por parte del gobierno de Javier Milei, situación que pone en serio riesgo el normal desarrollo del calendario académico. La principal demanda del sector radica en el deterioro del poder adquisitivo y la ausencia de una convocatoria formal a paritarias.

El gremio denuncia que el Ejecutivo nacional ignora el pedido de una negociación colectiva que permita hacer frente a una inflación que pulveriza salarios. En este contexto, ratificaron que no existe una propuesta oficial satisfactoria y aseguran que la apertura del diálogo es necesaria para resolver el conflicto. La situación salarial de los trabajadores de las casas de altos estudios es crítica: según informes técnicos, los maestros perdieron el 52,1% de su poder adquisitivo desde la asunción de la actual administración.

El secretario General de la Conadu Histórica en Catamarca, Fernando Morales, fue tajante respecto a la postura del Gobierno nacional y la vigencia de la normativa: “Nosotros nuevamente decimos que las leyes y la ley están hechas para

cumplirlas, y en este caso el Gobierno nacional no quiere cumplirla”, afirmó en declaraciones a Radio El Esquiú 95.3.

Morales también apuntó contra las auditorías universitarias impulsadas por la administración libertaria, calificándolas como una “excusa mediática”. Según Morales, el Gobierno cuenta con los mecanismos legales necesarios a través de la Auditoría General de la Nación (AGN) para llevarlas a cabo, pero utiliza un "discurso de deslegitimación" para evitar la discusión de fondo sobre el presupuesto.

En tanto, denunció la situación crítica que atraviesan los estudiantes ante la falta de actualización de las Becas Progresar y Manuel Belgrano. Según explicó el dirigente, los montos se encuentran congelados en valores que no cubren las necesidades básicas, afectando directamente la permanencia de los alumnos en el sistema de educación superior público y gratuito.

Paro universitario: cómo se desarrollará la medida de fuerza

El paro llega luego de que trascendiera que hubo una reunión entre rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), Alejandro Álvarez, donde el Gobierno habría acercado la propuesta de un incremento cercano al 24% para este año. Desde la Conadu reclamaron formalidad en las negociaciones.

“Ante las noticias y trascendidos sobre posibles ofertas de parte del Gobierno nacional a través del CIN, el plenario sostuvo que la resolución del conflicto universitario debe darse con una convocatoria formal que permita dar inicio al cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, lo que implica, además, la importancia de sostener las acciones judiciales en curso", advirtió la federación en un comunicado.

Además, la Conadu presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la falta de convocatoria a la negociación paritaria. “Con este Gobierno, la universidad pública está en constante peligro de desaparecer. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Mientras el Gobierno sigue sin dar respuestas concretas y urgentes a quienes sostenemos las universidades, continuamos el plan de lucha en todo el país”, manifestó la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier.

Además del paro universitario la próxima semana, habrá diferentes acciones junto al Frente Sindical Universitario, como clases públicas frente a los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otras ciudades el 9 de junio. Especialmente el 11 y 16 de junio también habrá movilizaciones en Rosario y hacia el Palacio Pizzurno, donde se encuentra la Secretaría de Educación de la Nación.