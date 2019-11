Grito, amenaza y escrache: el video del fuerte cruce entre Esmeralda Mitre y un vecino por la convivencia

La mediática Esmeralda Mitre fue escrachada por un vecino de su edificio, que la filmó en medio de una discusión por el uso del ascensor del lugar, y se revelaron detalles de la convivencia que llevaron al inquilino a cancelar su contrato y mudarse.

"Me la crucé con mi hija con el carrito y mi perrita, el problema es que en ese edificio el ascensor de servicio no llega hasta la planta baja y se complicaba para usar la escalera", contó Fernando Roldán, el vecino denunciante. Esmeralda se enojó porque él usó el ascensor principal para bajar junto a su hija y a su perro.

Asimismo, el hombre señaló que ya había tenido problemas con la actriz por los constantes ruidos que ella emitía en el departamento. "Tengo una hija de dos años que es autista, y es hipersensible a los ruidos. Con la señora que vive arriba (por Esmeralda) era imposible la convivencia, había gritos, música, canto, descontrol, todo el tiempo, era invivible. Por eso me fui y cancelé el contrato el 31 de agosto de este año", dijo en diálogo con Mariano Iúdica.

Esmeralda hizo su descargo y acusó al hombre como un seguidor obsesionado por ella. "Este departamento me lo regalaron mis padres a los 20 años, antes había fiestas pero ahora no. Nunca tuve un problema. El año pasado yo trabajaba todo el día, no tenía tiempo para fiestas. Yo casi no estaba. Él era un fan mío, me pedía fotos todo el tiempo hasta que una vez le dije que no podía convivir así. Él no pagaba el alquiler, lo echaron porque se agarró a trompadas con unos vecinos", sostuvo la actriz.