Filtran cuándo llegaría el Samsung Galaxy S26 y cuánto costaría

La próxima generación de los Samsung Galaxy S, protagonizada por el Galaxy S26, es uno de los lanzamientos más anticipados del año en la gama alta de celulares. Según filtraciones de fuentes especializadas, la serie S26 —que incluye Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra— se daría a conocer oficialmente el 25 de febrero de 2026 en un evento Unpacked en Estados Unidos, con una salida al mercado estimada para los primeros días de marzo.

Además, los rumores apuntan a que Samsung mantendría la estructura de precios de los modelos anteriores, evitando un aumento significativo pese a la inflación y los mayores costos de componentes.

Fecha y debut

Las filtraciones más recientes coinciden en que Samsung presentaría los Galaxy S26 el 25 de febrero de 2026, manteniendo la tradición de lanzamientos a comienzos de año, aunque algo más tardíos que los modelos S24 y S25. La elección de San Francisco como sede del evento forma parte de la estrategia de la marca para destacar sus avances en inteligencia artificial integrados en el software y las cámaras. Tras la presentación, la disponibilidad en tiendas se prevé para principios de marzo de 2026.

Modelos esperados

Se espera que la familia incluya al menos tres modelos:

Samsung Galaxy S26 (base)

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

La posible variante Edge —con pantalla curva— fue rumoreada, pero podría haber sido descartada en esta generación.

Precios filtrados

Aunque Samsung no confirmó los precios oficiales en ninguna moneda, las filtraciones más recientes apuntan a que la estrategia de la compañía sería mantener rangos de precios en dólares similares a los de la generación anterior (Galaxy S25).

Según las filtraciones, los valores sugeridos para el lanzamiento en Estados Unidos y Europa podrían quedar aproximadamente así:

Galaxy S26 (modelo base)

128 GB: ~799 USD

256 GB: ~849 USD

Galaxy S26+

256 GB: ~999 USD

512 GB: ~1,099 USD

Galaxy S26 Ultra

256 GB: ~1,299 USD

512 GB: ~1,399 USD

1 TB: ~1,599 USD

Estos valores son filtraciones basadas en tendencias de mercado y precios previos de Samsung, pero no deben tomarse como definitivos hasta que la marca confirme oficialmente las cifras en cada región.

En cuanto a precios en pesos, todavía no existe información confiable ni filtrada. La conversión final al mercado local dependerá de factores como impuestos, aranceles de importación, estrategias comerciales de Samsung y los operadores móviles en Argentina, por lo que los valores en pesos podrían variar considerablemente respecto a una simple conversión de dólar.

Qué esperar del S26

Más allá de la fecha y los precios, los rumores también indican que Samsung podría poner énfasis en funciones mejoradas de IA integrada (Galaxy AI), mejoras en cámara y rendimiento general, aunque no se esperan cambios radicales en diseño con respecto a la generación anterior.

En definitiva, la serie Galaxy S26 apunta a seguir la línea de los buques insignia de Samsung con lanzamiento a fines de febrero y precios amistosos para competir en la gama alta.