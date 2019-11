Guillermo Andino reveló las razones por las que renunció Mónica Gutiérrez

Guillermo Andino, quien acompañó a la periodista macrista Mónica Gutiérrez en su tiempo al frente del noticiero central de América, explicó que la decisión de dejar el programa se debe a cuestiones personales y reafirmó que era algo que venía planeando desde las PASO.

En diálogo con Exitoina, comentó: "Quería disponer más de su tiempo, tenía ganas de escribir. Me dijo que quiere ser editora y que tiene ganas de escribir un libro. Quería dedicarse más tiempo a ella misma. Es muy personal. Me consta que está conversado con su marido y sus hijos". asimismo, contó que "A Mónica le gusta mucho viajar, disfrutar de sus tres hijos y el noticiero, como cualquier programa de televisión, es muy estricto en cuanto a la rigurosidad de los horarios".

"Veníamos hablándolo desde principios de año, venía pensando la posibilidad de dejar el noticiero, pensaba que había cumplido un ciclo. Nosotros hablamos mucho de manera cotidiana por fuera de lo que es el tiempo del noticiero, y yo nunca me hice a la idea de que alguna vez iba a ser cierto", confesó. En esa línea, dijo que "después de las PASO quería hacer el tema del debate y las elecciones para luego efectivizar su decisión".

"No me imagino en el noticiero sin ella, son 16 años, muchas situaciones, gobiernos. Para todo el equipo es un cimbronazo pensarnos sin Mónica Gutiérrez. Lamentablemente hay ciclos que se terminan por cuestiones personales. Voy a sentir ese vacío. Le dejo un gracias gigante", explayó el periodista. "Nuestra relación es de familia. Es como otra hermana mayor. Estar con ella era un aprendizaje constante. Siempre me sorprendió y me generó admiración. Deja la vara muy alta al irse", cerró.