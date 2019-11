Gerenta de América habló de la renuncia de Mónica Gutiérrez y sus fuertes peleas con Jorge Rial

La salida de Mónica Gutiérrez del noticiero de América generó sorpresas en el ambiente periodístico y éstas se replicaron en las redes sociales. Una de las especulaciones fue los cruces que mantuvo la periodista macrista con su colega Jorge Rial. Estas discrepancias eran por temas políticos y se generaban en Twitter.

La gerenta de Programación de América, Liliana Parodi manifestó que no fue "una sorpresa" y habló que se trata de "una decisión personal" y "no de un enojo". Sobre esto, dijo: “Estamos todos al tanto. Nada de esto es sorpresa. No es un enojo, es una decisión personal, de vida. Una cosa que nos cuesta es que ella es una institución para nosotros y lo lamentamos. Cada uno ve cómo redondea su vida, su historia, su profesión”.

En cuanto a las peleas con Rial, comentó: “No, no deliren, chicos. ¡Están delirando! Son relaciones personales de las redes de los periodistas y conductores que tienen todos los canales de la Argentina y del mundo. No tiene nada que ver”.

En diálogo con Ciudad.com, habló también del polémico Hashtag que Gutierrez disparó al final de su llamativa noticia: “Libre y dueña”. “Ah no, bueno, eso no lo sabía y qué se yo, no manejo las redes sociales de la gente, pero está todo bien. Esta semana nos juntamos para ver cómo le gustaría. Ustedes lo toman como si fuera una cosa rara y no es un anuncio, no pasa nada, son conversaciones que se van sucediendo todo en un marco de normalidad sin conflicto. Es una decisión personal de ella”, señaló la ejecutiva de América.

“Jamás fue una decisión nuestra, es una periodista de años. Es una profesional y una mujer increíble, una señora en el periodismo, una persona elevada, de las más elevadas que he visto en la profesión. Ella ha tomado una decisión personal que tiene que ver con su vida” , explicó y añadió en alusión a la relación que guardaron los medios con la tensión de Rial: “No sé si es una guerra de ego, no me meto ni me importa”.