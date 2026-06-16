Ver Francia vs. Senegal en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV del Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Francia enfrenta a Senegal en la fase de grupos. (Crédito de foto: Jean Catuffe/Getty Images)

El Mundial 2026 del fútbol masculino sigue su marcha firme y se prepara para darle a los fanáticos uno de los duelos más atractivos y con más historia moderna de la fase de grupos. Por la primera fecha del Grupo I, la Selección francesa se enfrentará al siempre peligroso y físico combinado de Senegal. Este choque promete revivir la mística de las grandes sorpresas mundialistas y ya genera una enorme expectativa en todo el planeta fútbol.

Se trata de uno de los compromisos más esperados por los fanáticos alrededor del planeta, ya que Francia llegó a cuatro de las últimas siete finales. Por su parte, los africanos pueden llegar a ser una de las grandes revelaciones de la competencia en general.

Francia vs. Senegal: cómo verlo de manera legal en Argentina

El encuentro de gala se disputará el próximo martes 16 de junio de 2026. El imponente Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), ubicado en la localidad de East Rutherford, será el escenario encargado de albergar las pasiones de miles de hinchas en las tribunas. Para los fanáticos que sigan la transmisión desde Sudamérica, el partido comenzará exactamente a las 16 horas de Argentina, un horario ideal para sintonizar el televisor, prender la pantalla favorita y no perderse ningún detalle de este cruce de titanes.

Con la llegada de un evento de semejante magnitud, la tentación de buscar transmisiones rápidas en internet siempre está latente. Sin embargo, recurrir a plataformas piratas como Xuper TV o Fútbol Libre es decididamente una mala idea. Estas aplicaciones ilegales infringen los derechos de transmisión oficiales y exponen a los usuarios a serios riesgos de ciberseguridad, como virus maliciosos, robo de datos personales y constantes cortes en la señal que terminan arruinando la experiencia del partido en el momento menos pensado.

Senegal se enfrentará a Francia en fase de grupos.

¿Dónde ver el encuentro de forma gratuita?

Para disfrutar del espectáculo con la mejor calidad de imagen, audio y sin sobresaltos técnicos, existen múltiples alternativas seguras y habilitadas legalmente. Los aficionados podrán seguir el minuto a minuto del encuentro mediante los servicios oficiales de streaming de Paramount+, la cobertura completa e integral que ofrece DirecTV a través de sus señales deportivas y su plataforma DGO, o mediante las opciones locales autorizadas para el territorio argentino como TyC Sports Play o la pantalla de la Televisión Pública. El Mundial 2026 merece ser vivido con total tranquilidad, alentando desde casa con plataformas que garanticen una transmisión estable y cien por ciento segura.