Arabia Saudita y Senegal empatan sin goles en su último amistoso antes del Mundial

Por Ahmad ElGhannam
10 jun (Reuters) - Arabia Saudita empató sin goles el miércoles ante un Senegal que terminó con 10 jugadores en el último amistoso de ambos equipos antes del inicio del Mundial.
Giorgos Donis, el técnico griego de Arabia Saudita, alineó un once inicial fuerte en la primera parte antes de realizar 10 cambios tras el descanso.
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Senegal terminó el partido con 10 jugadores después de que el delantero Nicolas Jackson fuera expulsado en el minuto 84 por una segunda tarjeta amarilla.
Arabia Saudita comenzará su campaña en el Grupo H del Mundial contra Uruguay el 16 de junio antes de enfrentarse a España y Cabo Verde.
Senegal, por su parte, abrirá su participación en el Grupo I contra Francia antes de medirse a Noruega e Irak.
(Reporte de Ahmed El Ghannam en El Cairo; edición de Thomas Derpinghaus; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)