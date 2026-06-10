Arabia Saudita y Senegal empatan sin goles en su último amistoso antes del Mundial

Fútbol - Partido amistoso internacional - Arabia Saudita vs Senegal - Toyota Field, San Antonio, Texas, EEUU - 9 de junio de 2026. Pape Matar Sarr de Senegal en acción con Sultan Mandash de Arabia Saudita

Por Ahmad ​ElGhannam

10 jun (Reuters) - Arabia Saudita empató sin ‌goles el ‌miércoles ante un Senegal que terminó con 10 jugadores en el último amistoso de ambos equipos antes ​del inicio ⁠del Mundial.

Giorgos Donis, ‌el técnico griego ⁠de Arabia ⁠Saudita, alineó un once inicial fuerte en la primera ⁠parte antes de ​realizar 10 ‌cambios tras el ‌descanso.

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Senegal terminó el ⁠partido con 10 jugadores después de que el delantero Nicolas ​Jackson ‌fuera expulsado en el minuto 84 por una segunda tarjeta amarilla.

Arabia Saudita ⁠comenzará su campaña en el Grupo H del Mundial contra Uruguay el 16 de junio antes de enfrentarse a ‌España y Cabo Verde.

Senegal, por su parte, abrirá su participación en el Grupo I contra ‌Francia antes de medirse a Noruega e Irak.

(Reporte ‌de ⁠Ahmed El Ghannam en El Cairo; ​edición de Thomas Derpinghaus; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)