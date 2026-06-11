Quiénes son los relatores de TyC Sports para el Mundial 2026

TyC Sports transmitirá encuentros del Mundial 2026.

TyC Sports es el canal de televisión por cable argentino líder en transmisiones deportivas, reconocido a nivel nacional por acompañar a los hinchas en los eventos más importantes del planeta. De cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará de forma conjunta en Canadá, Estados Unidos y México, la señal de WAIKEN ILW ha confirmado de forma oficial que posee la licencia definitiva para transmitir los encuentros del torneo. En total, la cadena televisará 52 partidos en vivo, de los cuales treinta se emitirán de forma exclusiva para la televisión paga, garantizando además el seguimiento completo e ininterrumpido de cada paso de la Selección Argentina en su sueño de defender el título global.

Los relatores y el equipo periodístico confirmado

Para llevar la emoción de cada jugada a las pantallas, el canal ha definido su equipo principal de transmisión, integrado por profesionales de gran trayectoria en el ámbito deportivo local. El encargado de relatar los partidos de la Scaloneta será Hernán Feler, un relactor de experiencia tanto en el fútbol doméstico como en competencias internacionales, de un estilo vibrante y apasionado. A su lado, en los comentarios, se ubicará Ariel Senosiain, uno de los periodistas analíticos más respetados del país, reconocido por su lucidez táctica y su capacidad para desmenuzar las acciones de juego. Por último, completando el trío fundamental en el campo de juego, estará Gastón Edul, cronista especializado que se encargará de brindar la información de último momento, testimonios exclusivos desde los vestuarios y el día a día del búnker nacional.

Hernán Feler y Ariel Senosiain, relator y comentarista de TyC Sports. (Crédito de foto: TyC Sports))

La señal de TyC Sports en el Mundial 2026

De esta manera, la señal televisiva líder del deporte argentino consolida un plantel de jerarquía para el desafío en Norteamérica. Además de las voces mencionadas, TyC Sports mudará su estructura a las sedes del torneo, ofreciendo una ambiciosa megacobertura de veinticuatro horas diarias íntegramente dedicadas a la cita mundialista, con dieciséis horas consecutivas de programación en vivo directo desde los centros de prensa.

Con este despliegue, el público ya sabe dónde seguir el destino de Lionel Messi y sus compañeros en la fase de grupos. Las transmisiones del canal están completamente aseguradas para cubrir los emocionantes partidos de toda la fase de grupos del certamen, y acompañarán la travesía de las mejores potencias hasta alcanzar el duelo decisivo, culminando su histórica emisión el domingo 19 de julio con la televisación en vivo de la gran final.