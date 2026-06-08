Mundial 2026: a qué hora es la inauguración, quiénes cantan y dónde verlo en vivo online en Argentina

El Mundial 2026 contará con tres inauguraciones. (Crédito de foto: Getty Images)

El Mundial 2026 de fútbol masculino de la FIFA está a pocas horas de dar inicio, lo cual marca un hito en la historia del deporte. Por primera vez, la máxima cita mundialista se desplegará a lo largo de tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá; y contará con la participación de 48 selecciones.

Este nuevo y masivo formato expandirá la competencia a un total de 104 partidos, garantizando más emoción, estadios colmados y un despliegue cultural absoluto en el continente norteamericano.

Una inédita triple apertura: los artistas confirmados por país

Para estar a la altura del torneo más grande de todos los tiempos, la FIFA rompió los moldes tradicionales y confirmó que cada una de las naciones organizadoras celebrará su propia ceremonia de apertura antes de sus respectivos debuts, dando varios espectáculos.

México: la gran fiesta inicial se vive en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México. El escenario cuenta con la presencia vibrante de bandas y solistas de renombre como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs y J Balvin, a quienes se les suma el talento de Danny Ocean y la sudafricana Tyla. Además, se destaca la presentación especial de Shakira junto a Burna Boy para interpretar por primera vez "DaiDai", una de las canciones oficiales del álbum del Mundial.

Canadá: el Estadio de Toronto es el epicentro de la identidad canadiense. Su fiesta inaugural está encabezada por las estrellas locales Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y Jessie Reyez. La grilla se complementa con la participación internacional de Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy.

Estados Unidos: el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles es la sede encargada de cerrar esta espectacular trilogía de aperturas. El despliegue de cultura pop y diversidad norteamericana está liderado por figuras globales de la talla de Katy Perry, Future, Anitta, la estrella de K-pop LISA, Rema y Tyla, quien repite su actuación para coronar los tres eventos.

Estadio Azteca en la Ciudad de México. (Crédito de foto: Héctor Guerrero)

¿Cómo ver el Mundial 2026 de forma online en Argentina?

Los fanáticos argentinos no se perderán ningún detalle de las espectaculares ceremonias ni del debut de los seleccionados. En el país, toda la cita ecuménica se puede seguir de manera online y a través de plataformas de streaming en vivo. La transmisión oficial de las señales de TyC Sports y Telefe estará disponible mediante sus plataformas TyC Sports Play y Mi Telefe, además de las opciones digitales que ofrecen operadores de cable como Flow, DGO y Telecentro Play.