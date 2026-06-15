Pronóstico y estadísticas de Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026

Suecia y Túnez marcan el inicio de las acciones en el Grupo F del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cuando se enfrenten este lunes en el Monterrey Stadium. El emparejamiento en una exigente zona que completan Países Bajos y Japón obliga a ambos seleccionados a buscar un triunfo clave en el debut para prenderse en la pelea por el boleto a los dieciseisavos de final.

El conjunto escandinavo, bajo la conducción técnica de Graham Potter, regresa a la gran cita tras su ausencia en la edición anterior y llega con la chapa de candidato a avanzar de fase gracias a la jerarquía de sus figuras. Por su parte, las Águilas de Cartago apuestan a su orden táctico y experiencia en torneos internacionales para contrarrestar el poderío europeo y dar el golpe en territorio mexicano.

Las campañas previas de los dos equipos exponen dinámicas contrapuestas en sus respectivas confederaciones. Suecia llega al estreno mundialista mostrando un rendimiento en alza tras haber disputado una dura clasificación europea y una serie de amistosos de preparación de alto nivel, acumulando un registro de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas en sus últimas diez presentaciones. Su pasaje a la Copa del Mundo se selló con un gran sprint final en el repechaje de la UEFA, donde encadenó triunfos clave ante Ucrania y Polonia antes de cerrar su puesta a punto con un empate 2-2 frente a Grecia.

Túnez, en contrapartida, arrastra una seguidilla reciente compleja y con dificultades para sumar de a tres ante rivales de fuste. El combinado africano registra dos victorias, cuatro empates y cuatro caídas en su decena de partidos más recientes, sumando competiciones continentales y amistosos internacionales. La etapa final de la preparación encendió alarmas en el cuerpo técnico tunecino tras registrar derrotas consecutivas frente a Austria y una abultada caída por 5-0 ante Bélgica.

En el plano ofensivo, el temible delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, se consolidó como la carta de gol más determinante del seleccionado sueco en el último tramo, aportando goles decisivos en el cierre de las eliminatorias europeas. En el conjunto tunecino, la ofensiva se repartió entre diferentes nombres propios ante la falta de un artillero indiscutido en la racha reciente, siendo el atacante Firas Chaouat uno de los futbolistas que logró festejar en la puesta a punto previa al torneo.

Con estos números y estas estadísticas, Suecia aparece en el horizonte como el gran favortio a quedarse con el partido, principalmente, por los equipos que ha enfrentado a lo largo de los últimos 10 encuentros.

Ficha del partido: Suecia vs. Túnez