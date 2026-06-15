Koeman defiende sus tácticas tras frustración sufrida contra Japón en debut mundialista

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos - Japón

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, defendió sus tácticas y sustituciones después de que las esperanzas ‌holandesas de un triunfo ‌en su debut en el Mundial se vieron frustradas el domingo por un gol de Japón en los últimos minutos del partido que finalizó empatado 2-2.

Dos goles bien ejecutados por el capitán Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, antes y después del tanto de Keito Nakamura, pusieron a los Países ​Bajos en ventaja ⁠en dos ocasiones, pero un rebote en Daichi Kamada a ‌dos minutos del final, tras un cabezazo ⁠de un compañero, concretó el empate.

Seis ⁠minutos después del gol de Summerville en el minuto 64, Koeman sustituyó al extremo en un triple cambio y posteriormente añadió ⁠un tercer defensa central, Nathan Aké.

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Sin embargo, la estrategia ​más defensiva resultó contraproducente, ya que Japón ‌tomó la iniciativa y Koki ‌Ogawa remató de cabeza hacia la portería, propiciando el ⁠desvío de Kamada que empató el partido.

Koeman afirmó no arrepentirse de sus tácticas y que la culpa la tuvo la mala defensa.

"También hubo un problema con la presión en ​las bandas. ‌Si analizamos el partido, en ambos goles, bueno, no defendimos bien", dijo Koeman a los periodistas.

"El fútbol es un deporte curioso porque, después de que Japón marcó el segundo gol, también empezaron a defenderse. Así ⁠que podríamos haber marcado un tercer gol, por lo tanto, no me arrepiento de mis decisiones", añadió.

Un día después de declarar a Memphis Depay apto para ser titular tras una reciente molestia en el muslo, Koeman hizo entrar en la segunda parte al máximo goleador histórico de los Países Bajos, sustituyendo al dinámico ‌Donyell Malen.

Depay recibió una tarjeta amarilla por una entrada dura y no pudo hacer nada para cambiar el rumbo del partido.

Países Bajos, cuartofinalista en Qatar 2022, tendrá casi una semana de descanso antes de enfrentarse a Suecia en su segundo partido ‌del Grupo F en Houston.

Koeman afirmó que los Países Bajos jugaron a un "nivel mínimo" contra los japoneses y acusó a los medios ‌de comunicación de ⁠subestimar a sus rivales asiáticos.

"Por supuesto que podemos rendir mejor y necesitamos mejorar durante el torneo, ​esta definitivamente no fue nuestra mejor actuación. Por supuesto, hubiéramos preferido ganar el primer partido, lo esperábamos", apuntó.

Con información de Reuters