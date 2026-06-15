Cabo Verde quiere dar a conocer su país, pero vino al Mundial a competir, dice DT Bubista

El seleccionador de Cabo Verde, Pedro Brito, durante la rueda de prensa

​Cabo Verde inicia su primera aventura en un Mundial con un partido del Grupo H frente a ‌la campeona de Europa, ‌España, y el seleccionador Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, dijo que quiere que su equipo no solo disfrute del torneo y dé a conocer su país al mundo, sino que también compita.

Los debutantes no podrían haber tenido un comienzo más difícil, ya que se enfrentan el ​lunes a uno ⁠de los favoritos del torneo, pero Cabo Verde está ‌decidido a aprovechar al máximo la oportunidad.

"Hemos ⁠estado hablando de lo mucho que ⁠queremos disfrutar del partido y del Mundial", dijo Bubista a periodistas el domingo. "Ya hemos dicho que nuestra clasificación para el ⁠Mundial significa más que solo fútbol. Es un ​logro cultural y musical".

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"Queremos dar a conocer ‌nuestro país, así que es ‌una oportunidad increíble poder mostrarlo al mundo. Estamos muy ⁠contentos de enfrentarnos a España en nuestro primer partido. Es un comienzo maravilloso. Es un sueño hecho realidad".

Para Bubista, mostrar la identidad de su nación es lo más ​importante en ‌un grupo en el que también se encuentran Arabia Saudita y Uruguay.

"Queremos mostrar todo lo que hemos preparado durante la fase de clasificación. Queremos competir y aportar nuestra identidad", dijo. "Poder jugar estos tres ⁠partidos que tenemos en la fase de grupos con valentía y determinación, mostrando al mundo quiénes somos como equipo, pero también como país".

"Cuando hablamos de nuestra identidad, en realidad nos referimos a quiénes somos como pueblo. Nos gustan los retos y las dificultades porque nos gusta superarlas. Nuestra bandera ondeará, eso ‌es lo principal, entre las banderas de los mejores equipos del mundo".

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, habló de Cabo Verde en su rueda de prensa previa, diciendo que podría ser uno de los equipos capaces de ‌dar la sorpresa, y Bubista dejó claro que no se van a rendir ante nadie.

"No hemos venido aquí solo para participar, ‌hemos venido para ⁠competir, y eso está claro para nuestro equipo", señaló.

"Nuestro equipo está preparado para jugar de ​forma ofensiva si es necesario, y queremos demostrarlo. Durante todo este tiempo hemos dado muestras de madurez, y espero que esto continúe".

Con información de Reuters