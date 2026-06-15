DT de Japón elogia remontada ante Países Bajos, pero califica el 2-2 final de "decepcionante"

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos - Japón

El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, elogió la garra y la determinación de su ‌equipo para empatar ‌2-2 con Países Bajos en su debut en el Mundial el domingo, pero se mostró insatisfecho por no haber conseguido el triunfo.

Japón se recuperó dos veces de una desventaja para asegurar la igualdad ante el elenco europeo, después de que ​un desvío de ⁠Daichi Kamada en el minuto 88 le ‌valió al equipo de Moriyasu un punto ⁠en el choque del Grupo ⁠F en Dallas.

"Países Bajos fue muy fuerte, íbamos por detrás en el marcador, era un rival muy ⁠difícil, pero los jugadores se mantuvieron unidos, ​fueron tenaces, lucharon hasta el ‌final y no dejaron de ‌perseverar", declaró Moriyasu en rueda de prensa. "Por supuesto, ⁠no estamos del todo satisfechos con haber conseguido solo un punto por el empate".

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El equipo neerlandés abrió el marcador a los 51 minutos ​con un ‌cabezazo de Virgil van Dijk, pero Japón empató poco después con un potente disparo raso de Keito Nakamura.

Crysencio Summerville volvió a poner en ventaja al equipo europeo antes ⁠de que un cabezazo del suplente Koki Ogawa acabara en la red tras rebotar en su compañero Kamada.

Moriyasu afirmó que, a pesar del sólido juego defensivo de su equipo en la primera parte, el empate nunca había sido su objetivo y que, tras ‌ir por detrás en el marcador, confiaba en que sus dirigidos pudieran mantenerse en el partido e incluso ganarlo.

"Por supuesto, fue difícil para ellos remontar. Fueron tenaces y, al mismo tiempo, pacientes y mantener la ‌calma para encontrar y aprovechar las oportunidades".

"Pero nuestro objetivo era conseguir tres puntos, no uno. Así que, desde ‌ese punto ⁠de vista, por supuesto que fue un poco decepcionante".

Japón se medirá a Túnez ​en Monterrey el 20 de junio por la segunda jornada del grupo.

Con información de Reuters