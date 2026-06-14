Burn tiene la vista puesta en el título pese a la larga espera de Inglaterra para ganar el Mundial

​El defensa inglés Dan Burn reiteró la determinación de su país de poner fin a su ‌sequía de títulos en ‌un Mundial, mientras el equipo de Thomas Tuchel continúa la larga preparación para su debut el miércoles en el Grupo L contra Croacia.

Inglaterra ganó su única Copa del Mundo en casa en 1966, pero Tuchel y su equipo se muestran optimistas sobre sus posibilidades de poner ​fin a la ⁠espera de 60 años del país cuando finalmente lancen ‌su desafío por el trofeo en Norteamérica.

"Creo que ⁠no tiene sentido venir aquí ⁠y decir que no queremos hacer eso. Ese es el reto: poner una segunda estrella en el pecho, eso es ⁠lo que queremos hacer", dijo el sábado el ​defensa del Newcastle United, de 34 ‌años, en referencia a las ‌esperanzas de Inglaterra de ganar el título.

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Inglaterra comienza su ⁠andadura con un exigente partido inaugural contra Croacia, que derrotó a los Tres Leones de Gareth Southgate en las semifinales de 2018, antes de enfrentarse a Ghana ​y Panamá ‌en los partidos restantes de la fase de grupos.

El equipo llegó a Kansas City el sábado tras una temporada en Florida que, según Burn, ha preparado a los jugadores para las sofocantes ⁠condiciones que les esperan.

"Creo que después de la semana que pasamos en West Palm, no he sentido tanto el calor; estando aquí, parece un poco más seco y menos húmedo. Pero es lo mismo para todos los equipos, no creo que sea algo que nos preocupe demasiado en este momento", ‌señaló.

El partido de Inglaterra contra Croacia se disputará casi una semana después del inicio del Mundial y será uno de los últimos encuentros de la primera jornada de la fase de grupos, pero Burn cree que la espera habrá ‌merecido la pena.

"No creo que nos afecte en absoluto, simplemente nos da un poco más de tiempo para analizar a ‌la competencia, tal ⁠vez acostumbrarnos al ritmo de los partidos y a qué tipo de juego tendrán antes ​de que juguemos la próxima semana", dijo tras su llegada a Kansas City..

Con información de Reuters