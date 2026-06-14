Reino Unido intercepta un petrolero de la flota fantasma rusa que intentaba cruzar el canal de la Mancha

Las Fuerzas Armadas británicas interceptaron el domingo un petrolero de la "flota fantasma" rusa que intentaba atravesar el canal de la Mancha.
El buque SMYRTOS fue abordado por comandos de la Royal Marine y agentes de las fuerzas del orden especialmente entrenados de la Agencia Nacional contra el Crimen, según informó el Ministerio de Defensa británico en un comunicado.
El buque permanecerá retenido y bajo vigilancia frente a la costa sur mientras continúan las investigaciones, según el comunicado, que añade que la acción policial en aguas territoriales británicas se llevó a cabo de conformidad con la legislación nacional e internacional.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El primer ministro británico, Kier Starmer, afirmó que había ordenado la interceptación.
"Esta exitosa operación asesta otro revés a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no les dejaremos esconderse", dijo Starmer en una publicación en X.
Con información de Reuters