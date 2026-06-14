Sesión de preguntas al primer ministro británico en la Cámara de los Comunes en Londres.

​Las Fuerzas Armadas británicas interceptaron el domingo ‌un petrolero ‌de la "flota fantasma" rusa que intentaba atravesar el canal de la Mancha.

El buque SMYRTOS fue abordado por comandos de ​la Royal ⁠Marine y agentes ‌de las fuerzas del ⁠orden especialmente ⁠entrenados de la Agencia Nacional contra el Crimen, según ⁠informó el Ministerio de ​Defensa británico ‌en un comunicado.

El ‌buque permanecerá retenido y ⁠bajo vigilancia frente a la costa sur mientras continúan las investigaciones, ​según ‌el comunicado, que añade que la acción policial en aguas territoriales británicas se ⁠llevó a cabo de conformidad con la legislación nacional e internacional.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El primer ministro británico, Kier Starmer, afirmó que había ordenado la interceptación.

"Esta ‌exitosa operación asesta otro revés a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin ‌en Ucrania que no les dejaremos esconderse", dijo Starmer ‌en ⁠una publicación en X.

Con información de Reuters