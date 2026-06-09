Así es el grupo F: fixture de partidos, fechas y horarios

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez en el Grupo F.

El Mundial 2026 ya tiene definidos sus grupos luego del espectacular sorteo realizado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. La ceremonia reunió a leyendas del deporte y figuras del espectáculo, y terminó de delinear el camino de las 48 selecciones que buscarán la gloria en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las zonas que despiertan expectativa aparece el Grupo F, integrado por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Sin un favorito absoluto como ocurre en otros grupos, la sensación es que cualquier detalle puede inclinar la balanza en una lucha que promete ser una de las más reñidas de la fase inicial.

Cómo quedó conformado el Grupo F del Mundial 2026

El Grupo F está integrado por:

Países Bajos.

Japón.

Suecia.

Túnez.

A priori, Países Bajos aparece como el equipo con mayor jerarquía internacional. La selección neerlandesa mantiene una larga tradición mundialista y suele ser protagonista en las grandes competencias, aunque todavía persigue el sueño de conquistar su primera Copa del Mundo.

Japón llega consolidado como una de las potencias asiáticas más importantes de las últimas décadas, mientras que Suecia buscará recuperar el protagonismo histórico que la llevó a ser subcampeona mundial en 1958. Túnez, por su parte, intentará aprovechar el crecimiento sostenido del fútbol africano para convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Fixture completo del Grupo F: partidos, fechas y horarios

Primera fecha

Domingo 14 de junio de 2026

Países Bajos vs. Japón

Estadio: Dallas Stadium

Suecia vs. Túnez

Estadio: Monterrey

Segunda fecha

Sábado 20 de junio de 2026

Países Bajos vs. Suecia

Estadio: Houston Stadium

Túnez vs. Japón

Estadio: Monterrey

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez en el Grupo F.

Tercera fecha

Jueves 25 de junio de 2026

Japón vs. Suecia

Estadio: Dallas Stadium

Túnez vs. Países Bajos

Estadio: Kansas City Stadium

Países Bajos parte como favorito, pero nadie tiene asegurada la clasificación

El conjunto neerlandés llega con la presión de liderar el grupo, aunque enfrente tendrá rivales acostumbrados a competir en los grandes escenarios internacionales. Japón se transformó en una selección cada vez más competitiva, con futbolistas distribuidos en las principales ligas europeas y actuaciones destacadas en los últimos Mundiales.

Suecia conserva una rica historia mundialista y suele ser un equipo incómodo para cualquier adversario, mientras que Túnez intentará repetir las buenas sensaciones que dejaron varias selecciones africanas en Qatar 2022, donde Marruecos alcanzó unas históricas semifinales.

La última jornada podría ser determinante. El cruce entre Japón y Suecia aparece como uno de los partidos con más posibilidades de definir los puestos de clasificación, especialmente si la zona llega ajustada en puntos.

Un grupo que promete definición hasta el final

El nuevo formato del Mundial 2026 amplía las posibilidades de clasificación. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán directamente a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros también seguirán en carrera.

Ese escenario convierte cada partido en una oportunidad clave para sumar. Por nivel, experiencia y antecedentes, Países Bajos parece tener una leve ventaja, pero Japón, Suecia y Túnez cuentan con argumentos suficientes para pelear hasta la última fecha.

En una Copa del Mundo que promete romper récords por cantidad de participantes y sedes, el Grupo F asoma como una de las zonas más abiertas y competitivas de toda la primera fase.