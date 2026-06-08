Quién gana el Mundial 2026, según las predicciones de una supercomputadora

La deseada Copa del Mundo.

En este Mundial 2026, las proyecciones y pronósticos comienzan a ocupar un lugar central en la previa de la máxima cita del fútbol. Entre ellos sobresalen los cálculos realizados por la supercomputadora de Opta Analyst, una herramienta que utiliza miles de simulaciones para estimar las probabilidades de cada selección participante. Y que intenta contestar lo que puede ser el futuro de las naciones que participan de la competencia.

El modelo estadístico analizó el rendimiento reciente de los equipos, sus planteles, antecedentes y diferentes variables futbolísticas para proyectar el desenlace del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Como resultado, elaboró un ranking de candidatos en el que aparecen las principales potencias del fútbol mundial y que ya genera debate entre hinchas y especialistas, que coincidirán o no con estos pronósticos.

Qué equipo gana el Mundial 2026

Según la predicción de Opta, la gran favorita para quedarse con la Copa del Mundo es España. La selección europea aparece como campeona en el 16,1% de las 25.000 simulaciones realizadas por la supercomputadora, una cifra que la ubica por encima del resto de los aspirantes al título. Además, es el único equipo que supera el 50% de probabilidades de alcanzar los cuartos de final, lo que refleja la confianza del modelo en su potencial.

La Selección de España, candidata.

Detrás de España se encuentra Francia, que figura como el segundo candidato más fuerte. El conjunto dirigido por Didier Deschamps cuenta con una generación de futbolistas de primer nivel y con Kylian Mbappé como principal referencia ofensiva. La potencia europea aparece entre las selecciones con mayores opciones de disputar nuevamente una final mundialista. El tercer puesto del ranking es para Inglaterra, que registra una probabilidad superior al 11% de conquistar el campeonato. El equipo de Thomas Tuchel llega respaldado por una destacada campaña en las Eliminatorias y por una plantilla repleta de figuras, entre ellas Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice.

Cómo le irá a la Selección Argentina

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo tras su consagración en Qatar 2022, aparece en la cuarta posición entre las favoritas. De acuerdo con las simulaciones de Opta, el equipo de Lionel Scaloni gana el torneo en alrededor del 10,4% de los escenarios analizados. Aunque no lidera las predicciones, sigue formando parte del lote de máximos candidatos gracias a una base consolidada y a la presencia de figuras como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Más atrás aparecen Portugal (7%), Brasil (6,6%) y Alemania (5,1%), mientras que Países Bajos, Noruega y Bélgica completan el grupo de selecciones con mayores posibilidades de dar el golpe. Como ocurre en cada Mundial, los números ofrecen una guía, pero la última palabra la tendrá la pelota cuando comience a rodar en Norteamérica.



