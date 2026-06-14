Turquía tiene tiempo para recuperarse de la dura derrota ante Australia, según su seleccionador

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Australia vs Turquía

​El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, lamentó el mal comienzo de ‌su equipo en ‌el Mundial, pero afirmó que aún tienen tiempo para recuperarse de una humillante derrota por 2-0 ante Australia en su primer partido del Grupo D, disputado el sábado.

En su regreso al Mundial ​por primera ⁠vez desde 2002, Turquía dominó la ‌posesión y se instaló en ⁠los alrededores del área ⁠australiana, pero fue incapaz de romper el firme muro de sus rivales.

"Estamos muy apenados", ⁠dijo el italiano. “Sabemos que todavía hay ​tiempo para recuperarnos en ‌la fase de grupos".

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“Sabemos ‌que al principio el equipo estuvo ⁠un poco lento”.

A Turquía le costó igualar a Australia en el aspecto físico, y los "socceroos" se impusieron en ​los duelos ‌y llegaron antes al balón en centros y tiros de esquina.

“Son muy altos, así que a veces es muy difícil”, dijo Montella.

Australia ⁠tuvo pocas ocasiones, pero fue peligrosa al contragolpe mientras Turquía se apresuraba a replegar jugadores desde posiciones ofensivas, una causa de preocupación para Montella.

Turquía está por encima de su próximo rival, Paraguay, solo por ‌diferencia de goles, y necesita ganar en San Francisco el 19 de junio para mantener vivas sus esperanzas de alcanzar la fase de eliminatorias.

Aunque los comentarios previos ‌al partido del capitán Hakan Calhanoglu, en los que afirmaba que Turquía tenía más talento ‌que Australia, ⁠causaron cierto malestar, Montella se mostró elegante en la derrota.

“Ellos ​estuvieron muy bien”, dijo.

Con información de Reuters