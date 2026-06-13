Víctor Hugo debuta en una serie animada para adultos sobre las peores facetas de la sociedad

Víctor Hugo debuta en una serie animada sobre las peores facetas de la sociedad.

El próximo 18 de junio se estrenará la serie animada para adultos Criaturas bizarras, una producción argentina dirigida por Julián Cortizo que se verá en Flow y contará con la participación especial del periodista y relator Víctor Hugo Morales.

Criaturas Bizarras es una sátira de la modernidad tercermundista, narrada a través de las desventuras de un grupo de amigos de peculiares facciones, quienes representan los arquetipos de las peores miserias de la sociedad, la misoginia, la burocracia, la xenofobia, los choques culturales, el racismo, la explotación laboral, la corrupción desenfrenada, la polución, el abuso de medios y redes sociales, la desigualdad social y económica son representadas a través de íconos de la cultura pop de los ´80 y los ´90.

“Cuando en el año 2020 la pandemia nos encontró encerrados, y aislados. La necesidad casi terapéutica de expresarse, y contar historias nos empujó a buscar formas de desarrollar este proyecto. Sin poder realizar ninguna clase de rodaje, surge la idea de indagar en un género en el que hasta el momento no habíamos incursionado: la animación", sostuvo el director Julián Cortina en un comunicado de prensa.

Cuándo se estrena la serie Criaturas bizarras.

La insólita historia que une a Mauricio Macri con la serie

En un comunicado de prensa, el director de la serie reveló una anécdota sobre un personaje de la serie cuyo nombre se haría popular durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri: los Orcos, personajes pensados como el arquetipo social del trabajador explotado. "Nuestra sorpresa fue muy grande cuando, varios años después, escuchamos al expresidente Mauricio Macri introducir el término en la política argentina para referirse de forma despectiva, al mismo grupo social", declaró Cortina.

La serie se compone de 5 capítulos de 10 minutos cada uno. Los personajes (Gordo Morrón, Alien, Canario, Leio, Tito, Terly, Primo) son entes atemporales y descontextualizados, pudiendo cambiar de lugar, empleo e historia de vida, manteniendo la esencia del modelo social que representan.