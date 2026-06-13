Fan Fest en Buenos Aires por el Mundial 2026: dónde ver gratis los partidos de la Selección Argentina

El Fan Fest vuelve para el Mundial 2026. (Crédito de foto: Buenos Aires Ciudad)

El Fan Fest vuelve a encender la pasión futbolera en Buenos Aires. Este evento masivo, consolidado como el punto de encuentro oficial para los hinchas, propone vivir la Copa del Mundo 2026 de una manera única: al aire libre, con entrada libre y gratuita. Bajo el nombre oficial de "Ciudad Late Mundial", la iniciativa transforma el espacio público en un estadio gigante. Esta propuesta ya demostró ser un éxito total en ediciones anteriores del torneo, cuando miles de argentinos coparon las plazas de la ciudad para fundirse en un solo abrazo, compartiendo el sufrimiento y la alegría de cada partido en comunidad.

Pantallas gigantes, música y gastronomía en los parques porteños

La gran fiesta del fútbol se desplegará en puntos estratégicos de la Capital Federal desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La sede central estará ubicada en la Plaza Seeber, en el barrio de Palermo, un espacio acondicionado con capacidad para 15,000 personas que abrirá diariamente de 12 a 20 horas, extendiendo su horario los días que juegue la Selección Argentina. En este predio, los asistentes podrán sintonizar los encuentros en una imponente pantalla gigante con transmisión oficial.

La experiencia va mucho más allá de los noventa minutos de juego. El programa "Modo Hincha" descentralizará la emoción llevando pantallas a otros barrios en las distintas fechas de la fase de grupos.

El 16 de junio, el cruce contra Argelia se transmitirá también en Villa Devoto.

se transmitirá también en El 22 de junio, el partido frente a Austria llegará a la Plaza San Martín.

llegará a la El 27 de junio, el duelo ante Jordania se vivirá en la icónica intersección de Avenida Corrientes y Cerrito.

Para garantizar que la jornada sea completa, todos los predios contarán con una atractiva oferta gastronómica de food trucks y espectáculos musicales en vivo que incluirán sets de DJs y batallas de freestyle, convirtiendo las plazas en verdaderos festivales culturales.

La Plaza Seeber albergará el Fan Fest. (Crédito de foto: Zonales)

El camino a la gloria: semifinales y final en directo

La emoción se intensificará a medida que avance el calendario del certamen. Las autoridades confirmaron que el Fan Fest acompañará el trayecto del torneo hasta el último minuto, asegurando la transmisión de los partidos decisivos de semifinales y la gran final del 19 de julio. Para estas instancias de eliminación directa, el epicentro de las actividades se trasladará al Parque Los Andes, en Chacarita, sumado a una pantalla especial junto al Obelisco. Buenos Aires se prepara para latir con fuerza, revalidando el espíritu festivo que une a todo el país.