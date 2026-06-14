El DT de Australia destaca el potencial de sus jóvenes tras el triunfo sobre Turquía

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Australia vs Turquía

La ​apuesta del seleccionador australiano, Tony Popovic, por la juventud dio sus frutos en la sorprendente victoria por 2-0 de ‌su equipo sobre Turquía en ‌su debut en el Mundial el sábado, en un partido en el que Nestory Irankunda abrió el marcador y el portero Patrick Beach mantuvo su portería a cero con una actuación sobresaliente.

El seleccionador de los australianos sorprendió a muchos al alinear a Beach en lugar del capitán habitual, Mat Ryan, dejando además en ​el banquillo al ⁠veterano centrocampista Jackson Irvine.

La confianza de Popovic en Beach se ‌vio recompensada con una actuación segura del guardameta del ⁠Melbourne City, que realizó una serie ⁠de paradas en las contadas ocasiones en que Turquía logró penetrar el muro defensivo australiano.

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El sustituto de Irvine, Paul Okon-Engstler, también impresionó, ⁠asistiendo a Irankunda para dar a Australia una ventaja ​que defendieron con firmeza antes de que Connor ‌Metcalfe la duplicara a quince minutos ‌del final.

Popovic, sin embargo, descartó cualquier sugerencia de que la ⁠elección de Beach u Okon-Engstler fuera una decisión inesperada.

“Puede que hayan sido sorpresas para mucha gente, pero no dentro de nuestro grupo de jugadores ni del cuerpo técnico porque trabajamos juntos ​todos los ‌días y podemos ver la calidad de estos jóvenes”, dijo a periodistas.

“Es un equipo elegido para rendir bien. Nunca sabes el resultado, por supuesto, estamos en un Mundial, pero para mí es el rendimiento, no el resultado... ⁠independientemente del resultado, fue la decisión correcta”.

Popovic, quien esta semana firmó una extensión de contrato para continuar hasta la Copa Asiática de 2027, también dijo que lo mejor de sus jóvenes jugadores todavía está por venir.

"No se han acercado ni de lejos a su techo, porque son un grupo joven sin experiencia en un Mundial y con ‌una experiencia muy limitada jugando con su selección", dijo.

“El techo para la mayoría debería llegar realmente dentro de cuatro u ocho años”.

Popovic centró la atención en el próximo partido de Australia contra los coanfitriones Estados Unidos, un encuentro en el que una victoria podría asegurar ‌muy probablemente el primer lugar del Grupo D.

Dijo que no le importaba si la victoria sobre Turquía provocaría un mayor respeto por parte de ‌los rivales.

"No lo ⁠sé, ni me preocupa", añadió.

«Quizá la percepción cambie ligeramente porque hemos vencido a Turquía, una gran nación... ​pero aún nos queda mucho trabajo por hacer y tenemos que centrarnos en el partido contra Estados Unidos".

Con información de Reuters