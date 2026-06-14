El seleccionador Ouahbi se muestra optimista sobre el futuro de Marruecos tras el empate con Brasil

Marruecos tiene hambre de ir más allá de las semifinales en la Copa Mundial, dijo el entrenador Mohamed Ouahbi después de que su equipo lograra un empate 1-1 con la poderosa Brasil en su debut el sábado.
Ouahbi había dicho antes del partido que Marruecos estaba preparado para desprenderse de su imagen de equipo modesto, cuatro años después de que eliminara a España y Portugal para convertirse en la primera selección africana en alcanzar las semifinales en Qatar.
Aunque sus aficionados estaban en minoría en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey con entradas agotadas, Marruecos les dio mucho para celebrar con una sólida actuación ante los cinco veces campeones.
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• Ismael Saibari adelantó a Marruecos en la primera mitad ante el desarticulado equipo brasileño el sábado, antes de que Vinicius Jr igualara en el minuto 32.
• Los cambios en la segunda mitad aportaron “frescura” al equipo a medida que comenzaron a acumularse los errores en el intenso partido, dijo Ouahbi.
• “No sé si el 20% del público eran marroquíes, pero podíamos escucharlos muy fuerte. Si solo era el 20%, me hicieron creer que había muchos más allí”, dijo Ouahbi. “Espero que se hayan divertido mucho viendo un buen partido esta noche, y espero que esto continúe”.
• “Para el futuro del fútbol marroquí, tenemos confianza. Empatamos; estamos contentos. No estoy triste. Habríamos querido ganar, obviamente, pero no estoy triste”, dijo Ouahbi. “De lo que realmente estoy orgulloso es de que tenemos la valentía de jugar y pedir la pelota bajo presión. Esa es una gran cualidad que tenemos”.
• El empate deja a ambos equipos con un punto, mientras Escocia derrotó a Haití 1-0 en el segundo partido del Grupo C el sábado en Foxborough, Massachusetts.
• “Quiero ir más allá de las semifinales, pero fue un buen partido”, dijo Ouahbi a los periodistas. “Uno es suficiente y mejoraremos”.
Con información de Reuters