El seleccionador Ouahbi se muestra optimista sobre el futuro de Marruecos tras el empate con Brasil

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Brasil vs Marruecos

Marruecos tiene hambre de ir más allá de las semifinales en ‌la Copa Mundial, ‌dijo el entrenador Mohamed Ouahbi después de que su equipo lograra un empate 1-1 con la poderosa Brasil en su debut el sábado.

Ouahbi había dicho antes del partido que Marruecos estaba preparado para desprenderse de su imagen de equipo modesto, cuatro años después ​de que eliminara ⁠a España y Portugal para convertirse en la ‌primera selección africana en alcanzar las ⁠semifinales en Qatar.

Aunque sus aficionados ⁠estaban en minoría en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey con entradas agotadas, Marruecos les dio mucho para ⁠celebrar con una sólida actuación ante los cinco ​veces campeones.

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• Ismael Saibari adelantó ‌a Marruecos en la primera ‌mitad ante el desarticulado equipo brasileño el sábado, ⁠antes de que Vinicius Jr igualara en el minuto 32.

• Los cambios en la segunda mitad aportaron “frescura” al equipo a medida que comenzaron a ​acumularse los ‌errores en el intenso partido, dijo Ouahbi.

• “No sé si el 20% del público eran marroquíes, pero podíamos escucharlos muy fuerte. Si solo era el 20%, me hicieron creer que ⁠había muchos más allí”, dijo Ouahbi. “Espero que se hayan divertido mucho viendo un buen partido esta noche, y espero que esto continúe”.

• “Para el futuro del fútbol marroquí, tenemos confianza. Empatamos; estamos contentos. No estoy triste. Habríamos querido ganar, obviamente, pero no estoy triste”, dijo Ouahbi. “De lo ‌que realmente estoy orgulloso es de que tenemos la valentía de jugar y pedir la pelota bajo presión. Esa es una gran cualidad que tenemos”.

• El empate deja a ambos equipos con un punto, mientras Escocia ‌derrotó a Haití 1-0 en el segundo partido del Grupo C el sábado en Foxborough, Massachusetts.

• “Quiero ir más allá ‌de las ⁠semifinales, pero fue un buen partido”, dijo Ouahbi a los periodistas. “Uno es suficiente y ​mejoraremos”.

Con información de Reuters