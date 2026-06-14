Escocia afronta con menos presión los próximos partidos tras vencer a Haití, dice Clarke

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Haití vs Escocia

El ​seleccionador de Escocia, Steve Clarke, dijo que su equipo afrontará con menos presión los partidos restantes del Grupo C del ‌Mundial después de ganar el ‌sábado su primer encuentro inaugural en un gran torneo desde 1982, al vencer 1-0 a Haití.

La Escocia de Clarke no logró ganar ni un solo partido en las dos últimas Eurocopas, y con Marruecos y Brasil aún por enfrentar, vencer a Haití se consideraba esencial para tener alguna posibilidad de superar la fase de grupos del ​Mundial por primera ⁠vez.

“Los próximos dos partidos contra equipos ubicados dentro del top 10 ‌mundial serán duros, pero obviamente llegamos a ellos con ⁠un poco menos de presión de ⁠la que todos nos pusieron antes de este partido”, dijo Clarke a los periodistas.

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“Además de todos los demás, nosotros mismos nos metimos mucha ⁠presión antes del primer partido.

“Si defendemos tan bien como lo ​hicimos hoy y mostramos la misma resiliencia y ‌ojalá juguemos un poco mejor con ‌la pelota y creemos un poco más, estaremos bien”.

Los partidos ⁠inaugurales no han sido el único problema de Escocia en torneos anteriores, y la sufrida victoria del sábado fue apenas su quinta en 24 partidos de la Copa del Mundo.

“Eso solo te dice ​lo difícil ‌que es para un país como Escocia ir a un Mundial y ganar partidos”, dijo Clarke.

“No pasa muy a menudo. Cuando te dicen que es un partido que tienes que ganar y lo ganas, entonces los jugadores merecen mucho ⁠crédito por ello. Merecen ser el equipo que por fin sumó otra victoria en el Mundial”.

Escocia se sitúa en lo más alto del grupo después de que Brasil y Marruecos empataran 1-1 el sábado por la mañana, y Clarke está decidido a disfrutar de este Mundial, pase lo que pase a continuación.

“A veces me pongo demasiada presión”, dijo.“Pero cuando estás ‌al mando de un grupo de jugadores como este, creo que tienes que valorar lo que tienes, y yo realmente valoro lo que tengo en ese plantel.

«Nunca he estado en un Mundial. He esperado 62 años para estar en un Mundial, llevo 44 años en el fútbol. ‌Para mí esto lo es todo, es lo que quería hacer, quería ir a un Mundial con mi país».

“Nunca había ido a un Mundial. He ‌esperado 62 años ⁠para estar en un Mundial, llevo 44 años en el fútbol. Para mí esto lo es todo, es ​lo que quería hacer, quería ir a un Mundial con mi país”.

Escocia jugará contra Marruecos el viernes, mientras Haití se enfrentará a Brasil.

Con información de Reuters