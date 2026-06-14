Australia se impone por 2-0 y amarga el regreso de Turquía a un Mundial

Por Pearl Josephine Nazare
VANCOUVER, 13 jun (Reuters) - Australia arruinó el regreso de Turquía al escenario del Mundial tras 24 años al lograr una victoria por 2-0 en su debut en el Grupo D el sábado, gracias a los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.
Australia abrió el marcador al contraataque cuando Irankunda controló un balón en profundidad, se deshizo de un defensa y remató al primer palo en el minuto 27.
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La férrea defensa australiana repelió todos los ataques de Turquía y los Socceroos ampliaron su ventaja en el minuto 75, cuando el centrocampista Metcalfe recogió el balón a unos 20 metros del arco y lo envió al fondo de la red.
El resultado sitúa a Australia en segunda posición del grupo, por detrás de Estados Unidos, tras la victoria por 4-1 de los coanfitriones sobre Paraguay el viernes.
Con información de Reuters