Australia se impone por 2-0 y amarga el regreso de Turquía a un Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Australia - Turquía

Por Pearl ​Josephine Nazare

VANCOUVER, 13 jun (Reuters) - Australia arruinó el ‌regreso de ‌Turquía al escenario del Mundial tras 24 años al lograr una victoria por 2-0 en su debut en ​el Grupo ⁠D el sábado, gracias ‌a los goles ⁠de Nestory ⁠Irankunda y Connor Metcalfe.

Australia abrió el marcador al contraataque ⁠cuando Irankunda controló un ​balón en ‌profundidad, se deshizo ‌de un defensa y ⁠remató al primer palo en el minuto 27.

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La férrea defensa ​australiana ‌repelió todos los ataques de Turquía y los Socceroos ampliaron su ventaja en el ⁠minuto 75, cuando el centrocampista Metcalfe recogió el balón a unos 20 metros del arco y lo envió al fondo ‌de la red.

El resultado sitúa a Australia en segunda posición del grupo, por detrás de Estados Unidos, ‌tras la victoria por 4-1 de los coanfitriones ‌sobre Paraguay ⁠el viernes.

Con información de Reuters