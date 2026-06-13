Un relator paraguayo se sacó en vivo por la derrota ante Estados Unidos en el Mundial: "Vergüenza"

Un relator paraguayo se sacó por la derrota ante Estados Unidos en el Mundial

Estados Unidos goleó 4 a 1 a Paraguay en el marco del debut en el Mundial 2026 y abrió de la mejor manera el Grupo D del torneo. Los de Gustavo Alfaro se llevaron la peor parte por el golazo recibido en la fecha inicial, lo cual los deja complicados de cara a los últimos dos partidos. Un periodista paraguayo lo reflejó en sus relatos durante el encuentro, en el que se mostró sumamente enojado con los futbolistas y el DT.

Un relator se sacó en vivo por la durísima derrota de Paraguay con Estados Unidos

Con el primer tanto de Damián Bobadilla en contra, el lider de la transmisión lanzó: "Qué lástima", teniendo en cuenta que el combinado "Guaraní" había comenzado mejor. "Esto no esperábamos y sobre todo de la manera en que se dio", aseveró. Tras el segundo grito comentó lo sucedido y se lo notó molesto pero volvió a explotar en el tercero. "Lastimosamente, la última jugada del primer tiempo traslada lo que ocurrió en el campo de juego. Fue un baile, una paliza de Estados Unidos" esbozó en el segundo tiempo después del tanto de Folarin Balogun -marcó dos- durante la transmisión de ABC Cardinal AM 730.

"Se va el partido, decepcionante partido, enchufado Estados Unidos. Terminalo... Le da un ataque más a Estados Unidos. Que no llegue el cuarto, a defender. ¡Mirá lo que estamos pidiendo! ¡Gol, la puta madre! Y llegó nomás el cuarto, queríamos que se termine el partido y así de desastroso fue el equipo de Alfaro. Merecido, absolutamente merecido", aseguró el periodista en el final del cotejo realmente molesto. "Alfaro, a meternos al Mundial. A levantar esto porque lo de hoy fue una vergüenza", cerró Jorge "Chipi" Vera junto a su comentarista Daniel Chung después del último gol estadounidense.

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Por supuesto, el equipo de Gustavo Alfaro quedó complicado de cara a los próximos dos compromisos del Grupo D pero todavía tiene chances de avanzar de ronda. Los goles en contra cuentan, por lo que deberán convertir tantos contra Turquía y Australia si quieren recuperarse de este golpazo. A su vez, tendrán la obligación de ganar para tratar de quedar lo más alto posible en la tabla más allá de la diferencia de gol.

Otro detalle no menor es que pueden meterse entre los mejores ocho terceros que avancen a 16avos de final, por lo que todo lo que hagan en los dos encuentros venideros puede ser determinante. Los tantos a favor y en contra o las tarjetas pueden valer mucho para conseguir el boleto a la próxima fase en caso de empate con otras selecciones. El combinado "Guaraní" sufrió un duro golpe, pero tiene chances de recuperarse.

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