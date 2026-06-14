Escocia vence a Haití por 1-0 y consigue su primera victoria en un Mundial en 36 años

Escocia venció el sábado a Haití por 1-0 gracias a un gol desviado de John McGinn en la primera mitad, colocándose en la cima del Grupo C del Mundial con su primera victoria en el torneo desde 1990.
McGinn puso a su equipo en ventaja en el minuto 28 cuando su disparo, tras un doble desvío, acabó en el fondo de la portería de Haití.
Escocia, que ya había estrellado un balón en el poste con un disparo de Scott McTominay, tuvo dificultades en algunos momentos para contener la velocidad de los haitianos, pero al equipo caribeño, que hacía su primera aparición en un Mundial desde 1974, le faltó contundencia en la definición.
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Escocia se enfrentará a continuación a Marruecos, que más temprano empató 1-1 con Brasil, mientras que Haití se medirá a los pentacampeones del mundo. Ambos partidos se disputarán el 19 de junio.
Con información de Reuters