Escocia vence a Haití por 1-0 y consigue su primera victoria en un Mundial en 36 años

Escocia venció el sábado a Haití ‌por 1-0 ‌gracias a un gol desviado de John McGinn en la primera mitad, colocándose en la cima del Grupo C del ​Mundial con ⁠su primera victoria ‌en el torneo desde ⁠1990.

McGinn puso ⁠a su equipo en ventaja en el minuto 28 ⁠cuando su disparo, tras ​un doble desvío, ‌acabó en el ‌fondo de la portería ⁠de Haití.

Escocia, que ya había estrellado un balón en el poste ​con ‌un disparo de Scott McTominay, tuvo dificultades en algunos momentos para contener la velocidad ⁠de los haitianos, pero al equipo caribeño, que hacía su primera aparición en un Mundial desde 1974, le faltó contundencia en ‌la definición.

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Escocia se enfrentará a continuación a Marruecos, que más temprano empató 1-1 con Brasil, mientras que ‌Haití se medirá a los pentacampeones del mundo. Ambos partidos ‌se ⁠disputarán el 19 de junio.

Con información de Reuters