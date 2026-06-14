Pronóstico y estadísticas de Haití vs. Escocia por el Mundial 2026

Haití y Escocia ponen en marcha su participación en el Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cuando tengan su partido este sábado 13 de junio en el Boston Stadium. Ambos seleccionados comparten la zona junto a Brasil y Marruecos, por lo que una victoria en el debut resulta clave para soñar con el pase a los dieciseisavos de final.

Los europeos parten como claros favoritos en la previa ante el combinado caribeño, que regresa a la cita máxima del fútbol tras una histórica ausencia de 52 años (su única participación previa había sido en Alemania 1974). Escocia, por su parte, rompe una racha de 28 años sin jugar Copas del Mundo y llega a Foxborough con altas expectativas.

El camino reciente de ambos equipos muestra realidades y niveles de competencia muy distintos. Escocia llega al debut con un registro irregular en sus últimas diez presentaciones, producto de haber enfrentado a potencias europeas en la Eurocopa y amistosos de alto calibre. Tuvo tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. El seleccionado británico logró aceitar su funcionamiento en el cierre de la preparación, coronada con la reciente goleada 4-0 ante Bolivia.

Por el lado de Haití, el balance numérico en sus últimos diez compromisos es notablemente más positivo, aunque ante rivales de menor envergadura en la Concacaf. Los caribeños cosecharon seis triunfos, dos empates y apenas dos caídas. Esta seguidilla de buenos resultados, respaldada por un juego dinámico y transiciones rápidas, es el principal argumento de los dirigidos por Sébastien Migné para demostrar que no llegaron a la Copa del Mundo de paseo.

En el plano ofensivo, el poderío escocés en este último tramo estuvo liderado por el delantero del Torino, Ché Adams, y el mediocampista del Manchester United, Scott McTominay, quienes marcaron cuatro goles cada uno en los últimos diez partidos, convirtiéndose en las principales cartas de peligro para la defensa rival. En tanto, la ofensiva de Haití se sostuvo gracias a la jerarquía de su capitán Frantzdy Pierrot, autor de cinco tantos en la misma cantidad de encuentros, seguido de cerca por el extremo Duckens Nazon, quien aportó tres festejos.

Pronóstico del partido:

En este sentido, lo más llamativo es que dados estos últimos partidos, Escocia sigue siendo la gran favorita para llevarse el partido debido a que tuvo un cruce más grande con potencias europeas. Si bien Haití ha ganado más partidos, lo cierto es que fueron con otras selecciones más débiles.

Ficha del partido: Haití vs. Escocia

Torneo: Mundial de la FIFA 2026 (Fase de Grupos - Fecha 1 - Grupo C).

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026.

Estadio: Boston Stadium (Gillette Stadium), Foxborough, Massachusetts, EE. UU.

Posibles formaciones