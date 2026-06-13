Conmoción en Paraná: encontraron un cuerpo en un arroyo y desataron una investigación urgente

Efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos encontraron el cuerpo de un hombre sumergido en el arroyo Antoñico, en Paraná, provincia de Entre Ríos. Los peritos de la Policía Científica pudieron comprobar que el individuo tenía lesiones y heridas compatibles con arma blanca, lo que relaciona el hecho con un caso de homicidio. Las autoridades policiales, además, indicaron que se trata de una persona de "edad avanzada".

La causa judicial se encuentra a cargo de Paola Farinó, titular de la Fiscalía de Delitos Complejos de la ciudad de Paraná, quien trabajará para esclarecer las causales de muerte y el posible hecho delictivo. Por el momento, no trascendió la identidad de la víctima.

Así fue el hallazgo de un cuerpo en la ciudad de Paraná

El pasado jueves al mediodía, un grupo de vecinos de la zona llamó al 911 tras advertir la presencia de una persona inmóvil en el agua. En el operativo de rescate del cuerpo, participaron oficiales de la Comisaría Quinta de Paraná y un servicio de emergencia médica.

Luego se sumó Policía Científica, personal de Jefatura Departamental de Paraná y de la fiscalía interviniente. En el lugar del hecho, efectivos policiales aseguraron que el "cuerpo estaba semisumergido y vestido".

Cómo continuará la causa

En primera instancia, la fiscal Farinó se abocará a recolectar evidencia y tomar declaración a testigos que dieron aviso a la policía. También realizaron un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona cercana al puente Eva Perón -donde se encontró el cuerpo- para solicitar los registros audiovisuales de los últimos días.

El objetivo de la funcionaria está puesto en determinar la causa de la muerte de este hombre. Por tal motivo, ordenó una autopsia del cuerpo. Asimismo, autoridades judiciales adelantaron que se trata de una "muerte violenta" con la posible participación de terceros. De hecho, confirmaron que ya pudieron descartar un accidente y avanzar con la hipótesis de asesinato. A su vez, será tarea de la fiscal averiguar el móvil del crimen.

Ahora mismo, el cuerpo se encuentra en la morgue de la localidad de Oro Verde, también en Entre Ríos, para proceder a su análisis forense. Al mismo tiempo, según informó La Voz, agentes policiales afirmaron que se detuvo a un individuo como sospechoso del crimen por orden de la Fiscalía. Sin embargo, no brindaron más detalles sobre las razones del arresto de esta persona ni qué pruebas hay en su contra.